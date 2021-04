Drobimex liczy na rekordowy sezon grillowy

Drobimex liczy na rekordową sprzedaż w sezonie grillowym 2021.

Spółka zainwestowała 1,6 mln zł w ekologiczne kotły parowo-gazowe.

Drobimex zapowiada także grillowe nowości na nadchodzący sezon.

Drobimex planuje także zwiększenie sprzedaży produktów w rozpoczynającym się właśnie sezonie grillowym. Jeszcze 5 lat temu firma sprzedawała ok. 100 ton wyrobów na grilla, w 2020 r. było to ok. 350 ton, a w 2021 roku przewiduje sprzedaż od ok. 350 do 400 ton.

- Wynika to z jednej strony ze wzrostu naszych możliwości produkcyjnych oraz rosnącej świadomości konsumentów na temat właściwości odżywczych drobiu, a z drugiej strony także z sytuacji wywołanej pandemią. Ze względu na ograniczenia związane z przemieszczaniem się wiele osób więcej czasu w sezonie grillowym będzie spędzać we własnym ogródku czy na działce w gronie najbliższych – dodaje Klaus Roppel, prezes firmy Drobimex.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Drobimex inwestuje w ekologię

Firma Drobimex wymieniła kotły parowo-węglowe na ekologiczne kotły parowo-gazowe w Zakładzie Przetwórstwa w Goleniowie. Dzięki inwestycji wartej ok. 1,6 mln zł goleniowski zakład znacznie zmniejszył emisję dwutlenku węgla i stał się przyjazny środowisku. Pozyskiwana w ten sposób energia jest również bardziej wydajna i tańsza. Pierwsze wyroby wyprodukowane po modernizacji trafią na rynek w sezonie grillowym.

W ostatnich latach Drobimex wyposażył Zakład Przetwórstwa w Goleniowie w nowoczesną linię plasterkowania i pakowania wartą ponad 5 mln złotych, co pozwoliło zwiększyć produkcję wędlin plastrowanych z 80 do ok. 465 ton miesięcznie. Łącznie goleniowski zakład produkuje obecnie ok. 1100 ton miesięcznie wszystkich wyrobów. Kolejna modernizacja w postaci wymiany kotłów parowo-węglowych na parowo-gazowe uczyniła proces produkcji bardziej przyjaznym środowisku, na czym najbardziej zależało przedsiębiorstwu, inwestycja ta bowiem przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie Goleniów.

- Gazowe kotły należą do niskotemperaturowych źródeł ciepła, przez co są bardzo efektywne, ekonomiczne i ekologiczne. Do ich głównych zalet należy mniejsza emisja dwutlenku węgla, w ich spalinach nie ma też niebezpiecznych dla zdrowia pyłów i wielu innych niepożądanych substancji obecnych w dymie unoszącym się z kominów kotłowni węglowych. Działalność goleniowskiego zakładu będzie teraz bardziej przyjazna dla środowiska, co jest dla nas bardzo ważne – mówi Klaus Roppel.

W tym sezonie, jak co roku, producent wprowadza nowe produkty do oferty grillowej, m.in. Kiełbaski grillowe curry, Kiełbaski grillowe gyros oraz Kiełbaski grillowe z serem. Łącznie asortyment „Grillovych Specjałów” Drobimexu obejmuje 17 produktów, wśród których znajduje się 5 rodzajów mięsa i 12 rodzajów kiełbas.

Drobimex jest jednym z wiodących producentów wędlin i mięsa drobiowego w Polsce. Obecnie na rynku dostępnych jest ok. 80 rodzajów wędlin firmy Drobimex, a także urozmaicony asortyment mięsa. Jako jeden z pierwszych zakładów produkujących wędliny drobiowe, firma stworzyła także szeroką gamę produktów bezglutenowych. Producent wprowadził też na rynek nową linię produktów „Veggie”, w skład której wchodzą roślinne wyroby będące alternatywą dla tradycyjnych wędlin. Drobimex sprzedaje swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Aż 80% produkcji szczecińskiego przedsiębiorstwa wysyłane jest na eksport do krajów Unii Europejskiej oraz do 39 państw znajdujących się poza nią, głównie w Azji i Afryce.