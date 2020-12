Drobimex zwiększa eksport i pracuje nad nowościami

Drobimex otrzymał statuetkę „Zrobione w Szczecinie” przyznawaną przez władze miasta firmom, które promują Szczecin i kreują jego pozytywny wizerunek poprzez swoje produkty i usługi. Honorowe wyróżnienie przyznano spółce za „Parówki sPortowców” obrandowane barwami i logiem lokalnego klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, którego Drobimex jest wieloletnim partnerem. Spółka jest obecnie jednym z wiodących przedsiębiorstw drobiarskich w Polsce, które stale zwiększa sprzedaż produktów również na rynkach zagranicznych.

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, które wyróżniają się wysoką jakością, promują miasto oraz budują i wzmacniają poczucie lokalnej tożsamości.

- Na szczecińskim rynku działamy już od ponad 68 lat i zawsze chętnie włączamy się w lokalne inicjatywy, a także promujemy miasto poza jego granicami - mówi Klaus Roppel, prezes firmy Drobimex - Tym bardziej cieszy nas wyróżnienie przyznawane firmom będącym ambasadorami Szczecina, jesteśmy z niego bardzo dumni.

Wyróżnione „Parówki sPortowców” są jednym z najbardziej rozpoznawanych produktów firmy Drobimex. Powstały w wyniku współpracy ze szczecińską Pogonią, z którą Drobimex od lat realizuje wiele lokalnych inicjatyw jako partner klubu. Do sprzedaży wprowadzono je 6 lat temu i od tego czasu cieszą się niesłabnącym uznaniem konsumentów oraz kibiców Pogoni, a także osób z celiakią bądź będących na diecie bezglutenowej.

Drobimex jest obecnie jednym z wiodących polskich przedsiębiorstw drobiarskich posiadającym najnowocześniejsze w Europie linie produkcyjne. W ostatnich latach, dzięki wartej ok. 70 mln euro inwestycji w unowocześnianie zakładów w Goleniowie i Szczecinie, firma zwiększyła produkcję świeżego mięsa o 150%. Z kolei produkcja wędlin wzrosła z 80 do 400 ton miesięcznie. Kolejną modernizację goleniowskiego zakładu zaplanowano na początek 2021 roku. Pozwoli ona ponownie zwiększyć produkcję wędlin do 465 ton miesięcznie. Sukcesywne rośnie także sprzedaż wyrobów Drobimeksu zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Aż 80% produkcji szczecińskiego przedsiębiorstwa wysyłane jest na eksport.

- Część naszych wyrobów sprzedawana jest na rynkach Unii Europejskiej, ale stale zwiększamy eksport także do krajów spoza UE. W tej chwili jest to 35 państw w Azji i Afryce. Jesteśmy też w trakcie uzyskiwania pozwoleń na eksport do pięciu kolejnych krajów, tj. Chiny, Singapur, Wietnam, Malezja i Filipiny – wylicza Klaus Roppel.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią Drobimex planuje wkrótce wprowadzić na rynek nowe produkty. Obecnie trwają prace nad nowościami, które zadebiutują na rynku na początku 2021 roku oraz podczas przyszłorocznego sezonu grillowego.