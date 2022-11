Ponad 1,5 mln euro kosztowała nowa, czwarta już linia krojenia wędlin, którą Drobimex właśnie uruchomił w goleniowskim zakładzie przetwórczym. Zaawansowana technologicznie maszyna umożliwi spółce zwiększenie produkcji wyrobów plastrowanych o dodatkowe 150 ton miesięcznie. To kolejny etap największej w historii firmy inwestycji w modernizację zakładów, której łączna wartość wyniosła dotychczas ok. 400 mln zł.

Do połowy 2023 r. Drobimex zainwestuje ok. 100 mln zł w nowoczesne maszyny i procesy, dzięki którym zwiększy produkcję i uczyni ją bardziej ekologiczną. Pierwszym zakupem w ramach obecnego etapu modernizacji firmy jest nowa linia plasterkowania wędlin. To już czwarta linia produkcyjna wyrobów plastrowanych, którą uruchomiono w goleniowskim zakładzie.

- Dzięki licznym modernizacjom zakładu w latach 2015-2022 zwiększyliśmy produkcję wyrobów plastrowanych z ok. 30 do ok. 450 ton miesięcznie. Inwestycja w czwartą linię krojenia wędlin w ciągu dwóch lat umożliwi nam ponowne zwiększenie produkcji plasterków o ok. 150 ton miesięcznie. Łącznie wszystkich wędlin, także tych nieplastrowanych, produkujemy w Goleniowie już ok. 1100 ton miesięcznie, a do końca 2024 roku zwiększymy produkcję do 1200 ton miesięcznie – mówi Klaus Roppel, prezes firmy Drobimex.