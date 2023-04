Seko SA w pierwszym kwartale kilkakrotnie podwyższyło ceny swoich produktów, jednak obecnie nie widzi już potrzeby dalszych podwyżek – powiedział wiceprezes spółki Tomasz Kustra.

Seko kończy z podwyżkami

Seko, spółka działająca w sektorze przetwórstwa rybnego, w pierwszym kwartale kilkakrotnie podwyższyła ceny swoich produktów, jednak obecnie nie widzi już potrzeby dalszych podwyżek – powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes spółki Tomasz Kustra. Dodał, że Seko planuje w tym roku dywidendę na poziomie do 50 proc. zysku za 2022 r.



„W zeszłym roku bardzo mocno odczuwaliśmy wzrost cen surowców. W tym roku sytuacja trochę się poprawiła - niektóre produkty zaczęły tanieć, np. olej rzepakowy. Niestety, inne dalej drożeją, między innymi koncentrat pomidorowy, czy cebula. Jednak nie jest to już tendencja wzrostu cen wszystkich surowców” – powiedział Tomasz Kustra.

Seko po trzech podwyżkach w 2023 roku

Poinformował, że w 2022 roku Seko wielokrotnie negocjowało podwyżki cen u swoich odbiorców, natomiast w tym roku przeprowadziło podwyżki w styczniu, lutym i marcu.



„Obecnie uważamy, że koszty surowców nie wymagają kolejnych korekt cen większości naszych produktów. Korekta może być potrzebna tylko w pojedynczych przypadkach, co nie będzie miało istotnego wpływu na wynik spółki” – powiedział.



Jego zdaniem spółce udało się poprawić rentowność netto w 2022 roku dzięki przeniesieniu podwyżek cen surowców na odbiorców oraz dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych.



„Uważamy, że w tym roku surowce nie powinny już drożeć tak mocno jak w ubiegłym roku. Ceny gazu są stabilne, więc nasi dostawcy nie mają argumentów, by podnosić ceny, powołując się na wzrosty kosztów. Raczej oczekujemy obniżek cen surowców. Gdyby tak się stało, możliwa będzie nawet obniżka cen naszych produktów” – powiedział wiceprezes Seko.

Seko liczy na wzrost popytu na swoje produkty

„Mamy nadzieję, że w tym roku popyt na nasze produkty będzie wyższy niż rok temu, bo nie drożeją one już tak mocno. Widzimy, że od początku roku do pierwszej dekady kwietnia sprzedaż wolumenowo jest bardzo dobra” - powiedział.



„Na razie uważamy, że dobra sprzedaż utrzyma się, ale zależeć to będzie także od pogody. Często wysoka temperatura powoduje chwilowe odejście od naszego produktu, pojawiają się nowalijki i konsument szuka produktów sezonowych” – dodał.

Seko o przejęciu Graala przez Lisnera

Pod koniec marca Lisner zgłosił w UOKiK zamiar przejęcia kontroli nad Greenwich, właścicielem spółki Graal oraz części mienia należącego do spółki Koral. Greenwich to spółka holdingowa posiadająca 100 proc. akcji Graal, zaś Koral jest spółką zależną Graala. Obie spółki działają w branży przetwórstwa rybnego w Polsce.

Zdaniem Tomasza Kustry, to połączenie może pozytywnie wpłynąć na Seko.



„Nasi odbiorcy zakładają, że jeden podmiot nie może mieć większego udziału w dostawach niż 30-40 proc. Jeśli dojdzie do tej koncentracji, może się okazać, że naszym kupcom znacząco wzrośnie udział jednego dostawcy, więc mogą szukać alternatyw” – powiedział Tomasz Kustra.



„My nie mamy planów konsolidowania rynku, nie uczestniczymy w żadnym procesie. Nie jesteśmy pewni, czy konsolidacja rynku przetworów rybnych jest dalej możliwa. Po markach Lisner i Graal na rynku są już tylko dużo mniejsze podmioty i akwizycje stają się mniej opłacalne” – dodał.

W co inwestuje dziś Seko?

Jak poinformował, w tym roku Seko chce dokończyć inwestycję polegającą na instalacji kogeneratora, który będzie zapewniać spółce 85 proc. energii.



„Mamy nadzieję, że pozwoli nam to ograniczyć koszty i da większą elastyczność decyzyjną, jeśli chodzi o kształtowanie cen sprzedaży naszych produktów przy zachowaniu odpowiedniej marży. Proces inwestycyjny rozpoczęliśmy we wrześniu 2022 roku i szacujemy, że zakończy się on w trzecim kwartale tego roku. Koszt tej inwestycji wyniesie 4-5 mln zł” – powiedział Tomasz Kustra.



Seko deklaruje, że wypłaci dywidendę z zysku za 2022 rok.



„W ubiegłym roku nie wypłaciliśmy dywidendy głównie ze względu na to, że wynik netto był bardzo niski. W tym roku będziemy rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy na poziomie podobnym jak w poprzednich latach, czyli do 50 proc. ubiegłorocznego wyniku” – powiedział Tomasz Kustra.



W 2022 roku Seko miało 230,2 mln zł przychodów, 6,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 4,5 mln zł zysku netto.



W 2021 roku zysk netto Seko wyniósł 222 tys. zł, przy przychodach na poziomie 195,6 mln zł.

