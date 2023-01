Amerykański fundusz rolniczy Agricultural Asset Management LLC kupił rosyjską fermę kur nieśnych Bashkir Poultry Farm. Wartość transakcji to 2 mld rubli czyli około 31,8 mln dolarów i ok. 139 mln złotych.

Duże przejęcie w branży jaj w Rosji. Nabywcą fundusz z USA. fot. shutterstock

Amerykanie przejmują w Rosji. Kupili fermę jajeczną

Na początku grudnia Cherkizovo, największy podmiot drobiarski Rosji kupił Russian Grain Ufa - przedsiębiorstwo rolnicze składające się z zakładów drobiarskich, wytwórni pasz, ziem rolniczych oraz fermy kur nieśnych Bashkir Poultry Farm. Cena transakcji wyniosła 6,37 mld rubli czyli około 101,3 mln dolarów.

Co ciekawe, pod koniec grudnia Cherkizovo ogłosiło, że biznes produkcji jaj nie jest zgodny z linią przedsiębiorstwa dlatego zdecydowano się go odsprzedać.

Nowym nabywcą Bashkir Poultry Farm został amerykański fundusz rolniczy Agricultural Asset Management LLC. Cena za Bashkir Poultry Farm to 2 mld rubli czyli około 31,8 mln dolarów (około 139 mln złotych).

Dzieje się w rosyjskim drobiarstwie

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wskazuje, że przekształcenia na rynku rosyjskim nie są ciekawe wyłącznie ze względu na sytuację w tamtejszym drobiarstwie.

- Na podstawie tej wielkiej transakcji można spróbować wycenić aktywa produkcyjne w transakcjach międzynarodowych. I tak, jeśli zgodnie z ostatnimi publicznie dostępnymi danymi założymy, że zdolności produkcyjne Bashkir Poultry Farm wynoszą około 750 milionów jaj rocznie to łączne pogłowie niosek Bashkir można oszacować na około 2,3 mln sztuk. Oznacza to, że wartość 2,3 mln stad niosek w wycenie międzynarodowej to 139 mln złotych - komentuje KIPDiP.

Izba zwraca uwagę, że inwestor płacił nie tylko za potencjał produkcyjny, ale także za rynki zbytu, odbiorców i kontakty handlowe.

Bashkir Poultry Farm ma mocną pozycję w kilku regionach Rosji i potencjalnie niewielką konkurencję. Niemniej, analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz sądzą, że nie popełni się wielkiego błędu jeśli przy wycenach podobnych wielkościowo biznesów w Polsce użyje się podobnych parametrów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl