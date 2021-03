Duzi gracze nie chcą jaj klatkowych. Co na to branża?

W ubiegłym tygodniu media obiegła, kolportowana przez organizację Compassion Polska, informacja o liście jedenastu dużych producentów żywności i sieci handlowych, którzy opowiedziały się za stopniowym wycofywaniem klatek z hodowli kur niosek w UE.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się firmy takie, jak: ALDI Nord, Barilla Group, Fattoria Roberti, Ferrero, Inter IKEA Group, Jamie Oliver Group, Le Groupement Les Mousquetaires, Mondelēz International, Nestlé oraz Unilever.

Firmy przekonują, że podzielają troskę konsumentów, społeczeństwa obywatelskiego i rządów dotyczącą dobrostanu zwierząt hodowlanych.

- 94% Europejczyków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna (Eurobarometr 2015), a 1,4 miliona obywateli i obywatelek UE poparło Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age”. Jako liderzy w branży spożywczej pochwalamy cele inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc zreformować przemysł spożywczy od wewnątrz - wskazują.

O zakaz stosowania klatek nie tylko w hodowli kur niosek, ale w hodowli zwierząt w ogóle, organizacje prozwierzęce walczą od wielu lat. W październiku 2020 r. Compassion Polska wraz z koalicjantami z całej Europy przekazała Komisji Europejskiej 1,4 mln podpisów pod propozycją zakazu hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych. To efekt dwuletniej zbiórki podpisów w całej Unii, którą prowadziło aż przez 170 organizacji pozarządowych.

Ile jaj z chowu klatkowego produkuje Polska?

To, co cieszy aktywistów niepokoi producentów jaj, zwłaszcza nad Wisłą. W 2018 r. Polska była siódmym co do wielkości producentem jaj w Unii Europejskiej. Roczna produkcja jaj w Polsce to ok. 9,2 miliarda sztuk. Znakomitą większość (84,5 proc. wg danych za 2018 rok) stanowiły jaja z klatkowego systemu chowu.