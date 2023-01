Francuskie Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że rozprzestrzenianie się wirusa grypy ptaków w tym kraju znacząco przyspieszyło w ostatnich tygodniach, co rodzi obawy o możliwe braki produktów drobiarskich.

Duży producent drobiu ma problem. W sklepach zabraknie kurczaka? fot. shutterstock

Francja obawia się braku drobiu w sklepach

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że rozprzestrzenianie się wirusa grypy ptaków w tym kraju znacząco przyspieszyło w ostatnich tygodniach, co rodzi obawy o możliwe braki produktów drobiarskich - podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Do 20 grudnia liczba stwierdzonych w tym sezonie ognisk grypy ptaków skoczyła ze 100 notowanych do 2 grudnia do aż 217.

Szczepienia przeciwko grypie ptaków pomogą Francji?

KIPDiP przypomina, że Francja testuje szczepienia dla gęsi i kaczek przeciw HPAI. Francuzi chcą porozumienia na łonie Unii Europejskiej, które doprowadzi do wprowadzenia powszechnych szczepień przeciw grypie ptaków. Idea ta napotyka jednak na sprzeciw niektórych europejskich eksporterów, którzy obawiają się, że niektórzy odbiorcy mogą nie chcieć mięsa i jaj od ptaków szczepionych na HPAI.

We Francji walka z grypą ptaków spowodowała wprowadzenie nakazu trzymania wszystkich ptaków wewnątrz budynków oraz doprowadziła do prewencyjnych likwidacji stad w niektórych subregionach.

Drobiarski lider z Francji szykuje podwyżki

Jak informowaliśmy w grudniu w tekście Ceny drobiu we Francji pójdą w górę? Rynkowy lider szykuje podwyżki największa francuska grupa drobiarska LDC musi podnieść od nowego roku ceny swoich produktów o co najmniej 10 procent aby pokryć wzrost kosztów, między innymi energii.

Podwyżka w 2023 roku będzie kolejną z serii. W 2022 roku ceny towarów oferowanych przez LDC poszły w górę o jedną trzecią w porównaniu z 2019 rokiem.

Reuters plany LDC osadza w kontekście 12-procentowej inflacji we Francji, której główną siłą napędową – oprócz energii – jest wzrost cen żywności.

Francuskie drobiarstwo i jego wyzwania

Jak do tej pory sprzedaż LDC wzrosła o 14 procent w porównaniu do poprzedniego roku mimo, że wolumen sprzedanego mięsa spadł z powodu kryzysu związanego z ptasią grypą we Francji. Wśród wyzwań na przyszły rok Grupa LDC widzi już nie wzrost cen zbóż (bo rynek się uspokoił), ale właśnie wzrost cen energii elektrycznej, który dotknie także farmerów współpracujących z LDC.

LDC zapewnił sobie wzrost cen w supermarketach o 35 proc. w ciągu ostatnich 18 miesięcy, co powinno pokryć dodatkowe koszty związane ze skokiem cen zbóż wykorzystywanych w paszach dla drobiu, powiedział dziennikarzom dyrektor naczelny Philippe Gelin podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze.

