Duży producent drobiu znów inwestuje. Ma na to 25 mln euro

Autor: AT

Data: 02-09-2022, 09:36

Ponad 25 milionów euro do połowy 2023 roku zainwestuje Drobimex w nowoczesne maszyny i procesy, dzięki którym zwiększy produkcję i uczyni ją bardziej ekologiczną - ogłosiła spółka.

Drobimex zainwestuje 25 mln euro do połowy 2023 roku. fot. Drobimex

Prezes firmy Drobimex świętuje 70 urodziny

Pod koniec sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnie osiągnięcia, bieżące inwestycje oraz plany na najbliższe lata i miesiące Drobimeksu. Jednocześnie prezes spółki - Klaus Roppel - obchodził jubileusz swoich 70-tych urodzin.

Z tej okazji siedzibę firmy odwiedzili Peter Wesjohann właściciel grupy PHW, do której należy Drobimex, Jacek Wójcikowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Robert Krupowicz – Burmistrz Goleniowa oraz Maciej Prost – Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele najważniejszych klientów spółki oraz dostawców i partnerów biznesowych, którzy osobiście pogratulowali sukcesów i złożyli życzenia prezesowi spółki.

Drobimex ma 25 mln euro na inwestycje

Ponad 25 milionów euro do połowy 2023 roku zainwestuje Drobimex w nowoczesne maszyny i procesy, dzięki którym zwiększy produkcję i uczyni ją bardziej ekologiczną. To kolejny etap największej w historii firmy inwestycji, której łączna wartość wyniosła dotychczas ok. 100 mln euro.

Przeprowadzona w ostatniej dekadzie kompleksowa modernizacja zakładów zmieniła Drobimex z niewielkiej, lokalnej firmy w jednego z największych producentów drobiu na polskim rynku i konkurencyjnego dostawcę na rynkach zagranicznych - informuje spółka.