W zakładzie Sokołów S.A. w Kole został uruchomiony nowy wydział wege, w którym odbywać się będzie produkcja szerokiego asortymentu roślinnego z linii Z Gruntu Dobre. Potencjał produkcyjny nowej jednostki to ok. 400 ton miesięcznie (20 ton dziennie).

Sokołów otwiera wydział produkcji wege. fot. shutterstock

Sokołów otwiera wydział produkcji wege

Sokołów poszerzył swoje portfolio o wyroby roślinne już w 2017 roku, jako pierwsza firma z czołowych producentów branży mięsnej w Polsce.

– Linia Z Gruntu Dobre to nasza odpowiedź na nowe potrzeby konsumentów – mówi Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Nasz roślinny asortyment szybko zyskał uznanie i popularność, a z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie tymi produktami oraz wzrosty sprzedaży. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii, co wiąże się oczywiście z aktualnymi trendami żywieniowymi, takimi jak fleksitarianizm czy też bardziej świadome podejście do diety i dbałość o jej różnorodność. Linia Z Gruntu Dobre poszerza i urozmaica nasz asortyment. Dzięki niej możemy zaoferować konsumentom jeszcze więcej możliwości wyboru - dodał.

Sokołow pracuje nad kolejnymi nowościami roślinnymi

Ze względu na rosnące zainteresowanie produktami roślinnymi, Sokołów nieustannie pracuje nad rozwojem linii Z Gruntu Dobre, wprowadzając do niej kolejne nowości. Do tej pory ten asortyment był produkowany w kilku sokołowskich zakładach – w Kole, Sokołowie Podlaskim, Czyżewie i Jarosławiu. Teraz zdecydowana większość produkcji odbywać się będzie w nowo uruchomionym wydziale vege w zakładzie Sokołów S.A. w Kole.

Nowy wydział vege zajmuje powierzchnię 1600 mkw.

– Wydział znajduje się w wydzielonej części naszego zakładu, co gwarantuje całkowitą odrębność produkcji roślinnej i zwierzęcej – podkreśla Paweł Nowak, Dyrektor Zakładu Sokołów w Kole. - Jego potencjał produkcyjny to ok. 400 ton miesięcznie (20 ton dziennie).

Co będzie produkowane w wydziale wege Sokołowa?

W kolskim zakładzie do tej pory powstawały roślinne burgery, vege mielone, kiełbaski i snacki. Teraz z zakładu w Czyżewie przeniesiona została tu również produkcja hummusów, past, smalczyków i parówek. Kolejnym etapem będzie przeniesienie produkcji plastrów wegańskich, które teraz są wytwarzane w oddziale w Sokołowie Podlaskim.

- Ta inwestycja ma dla nas duże znaczenie i jest ważnym elementem realizacji strategii Grupy Sokołów – podsumowuje Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Jestem przekonany, że dzięki takim działaniom będziemy mogli w jeszcze większym stopniu spełniać oczekiwania konsumentów - podsumował.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl