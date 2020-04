Dyrektor Frosty: Oczekujemy, że zakłady produkujące żywność zyskają dostęp do testów na koronawirusa

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 9.03.2020 r. nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

- Produkcja żywności z definicji wiąże się z wysokimi standardami higienicznymi – pracownicy FRoSTY na co dzień pracują w odzieży ochronnej, maskach i rękawiczkach, dezynfekują ręce. Obecna sytuacja jedynie te działania zintensyfikowała. – mówi Paweł Wojciechowski. I dodaje: "Podjęliśmy też m.in. następujące działania: przy wejściach do zakładów pojawiły się dodatkowe punkty dezynfekcji, wprowadzono pomiar temperatury pracowników wchodzących do zakładu, a także dodatkowe zabezpieczenia w postaci przyłbic, zasłaniających całą twarz pracowników produkcyjnych. Jak dotychczas, w czasie pandemii, funkcjonujemy całkiem sprawnie."

31 marca br. premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

- FRoSTA dostosowała się do rozporządzeń rządu zaostrzających zasady pracy w zakładach produkcji w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Jednym z podstawowych wyzwań obecnego czasu jest dla nas zapewnienie odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej. Zmagamy się z ograniczonym dostępem do maseczek, rękawic i płynu do dezynfekcji, które standardowo używane są w fabryce FRoSTY w ogromnych ilościach. Proces zakupowy znacznie się wydłużył, a ceny poszły w górę nawet o kilkaset procent – mówi Paweł Wojciechowski. I dodaje: "Naszym zdaniem zakłady produkujące żywność powinny, tuż po placówkach medycznych, mieć zagwarantowany dostęp do środków ochrony osobistej. Są nam one niezbędne do utrzymania produkcji i ciągłości dostaw żywności do sklepów."

- Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi na pytania skierowane przez Polską Federację Producentów Żywności do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w kwestii tego, jakie środki przedsięwziąć w sytuacji stwierdzenia przypadku zakażenia pracownika fabryki koronawirusem. Oczekujemy konkretnych informacji, jak w tej sytuacji działać, by nie musieć zamykać zakładu i ograniczyć ryzyko przestoju – mówi Paweł Wojciechowski.