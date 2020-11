Dyrektor Goodvalley: Branża mięsna nie powinna udawać, że trend na ograniczanie spożycia mięsa to margines

Paweł Nowak przypomniał, że Goodvalley jest stosunkowo nową marką na polskim rynku.

- Reprezentujemy branżę, dla której w obecnych czasach trendy rynkowe są wyzwaniem. Z badań wynika, że 41 proc. Polaków od początku pandemii ograniczyło konsumpcję mięsa. Chcemy być zdrowsi, gotować lepiej, jeść więcej warzyw - dodał.

Nowak jest zdania, że branża mięsna nie powinna udawać, że trend na ograniczanie spożycia mięsa nie ma miejsca, że to margines.

- My od początku mówiliśmy: mniej ale lepiej. Widzimy to dzisiaj w postaci sytuacji niepewności, pandemii, dbania o siebie i swoje zdrowie. Nasza sprzedaż stale rośnie. Podczas obowiązywania dużych ograniczeń sprzedaży mięsa i wędlin z lad tradycyjnych, które mają olbrzymi udział w rynku polskim w naszej kategorii, ogromna grupa konsumentów spróbowała wyrobów pakowanych i już przy nich została. Widzimy, że ta zmiana nie jest tylko związana z chwilowymi ograniczeniami - dodał.

Dyrektor zarządzający Goodvalley wskazał, że firma stoi na stanowisku, że plastik nie jest zły, ale trzeba używać go świadomie.

- Można pakować dzisiaj znakomicie we w pełni recyklowalne materiały. Wymaga to oczywiście pewnych procesów technologicznych, ale jest to możliwe i to jest przyszłość. Kiedy spotykam się z różnymi ludźmi mówiąc o naszej firmie, widzę wielkie zaskoczenie gdy mówię, że 20 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa. Niewielu z nas to wie. Myślimy, że to kopalnie, że transport, ale to się zmienia. Polacy coraz częściej zaczynają się nad tym zastanawiać, analizować i stawiamy na to, że wybory konsumenckie będą coraz bardziej świadome - podsumował.