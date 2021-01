Dyrektor KIPDiP: Polskiemu drobiarstwu brakuje elastyczności

- Covid-19 pewnie wkrótce da się kontrolować, ale co jeśli za czas jakiś dopadnie nas kolejna katastrofa? - pyta Mariusz Szymyślik.

Dyrektor KIPDiP ds. strategii wskazuje, że, wbrew pozorom, wcale nie musi to być zjawisko porównywalnie niesamowite jak koronawirus.

- Wystarczy, że na przykład gwałtownie i trwale wzmocni się kurs polskiej waluty, co dramatycznie obniży konkurencyjność naszego eksportu, od którego jesteśmy uzależnieni. Warto o tym wszystkim pamiętać w kontekście rozwoju branży i zarządzania ryzykiem w 2021 roku - dodaje.

Szymyślik wskazuje, że rok 2020 jest powszechnie uważany za najgorszy w najnowszej historii polskiego drobiarstwa.

- Producenci jaj wylęgowych twierdzą, że wylęgarnie nie odbierały od nich towaru; zakłady wylęgowe dowodzą, że producenci żywca zrywali umowy odbioru piskląt; hodowcy kurcząt rzeźnych narzekali, że chów jest nieopłacalny i muszą do niego dokładać; ubojnie miały sprzedawać mięso ze stratą; a niektóre zakłady drobiarskie z trudem utrzymywały płynność finansową. Łańcuch drobiarski pękł więc jednocześnie we wszystkich ogniwach. O skali i głębokości tego zjawiska mogą świadczyć choćby ceny skupu kurcząt. Monitorowane przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz ceny skupu żywca brojlerów kurzych w krytycznych tygodniach 2020 roku spadły lokalnie nawet do 1,60 złotych za kilogram (sic!) gdzie za granicę opłacalności produkcji uznawany jest przedział 2,80 złotych – 3,20 złotych - dodaje.