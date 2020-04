Dyrektor KRD-IG: Apelujemy do rządu o podtrzymanie maksymalnej drożności rynku krajowego

Dariusz Goszczyński przyznaje, że zamknięcie barów, restauracji i hoteli w całej Europie w ogromnym stopniu wpłynęło na ograniczenie eksportu polskiego mięsa drobiowego.

- Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 30/40 proc. mięsa drobiowego z Polski eksportowane było do UE na potrzeby branży HoReCa. Pamiętajmy, że dodatkowo obecna cały czas grypa ptaków zamknęła nam szereg pozaeuropejskich rynków, co jeszcze bardziej ogranicza nasze możliwości eksportowe. Tym samym sytuacja eksporterów mięsa drobiowego bez wątpienia jest bardzo trudna. Jako branża zwracamy na to bardzo mocno uwagę i apelujemy do decydentów o podjęcie odpowiednich działań - mówi.

Dyrektor generalny KRD-IG wskazuje, że mięso, które nie może zostać w tym momencie sprzedane trafia do mroźni w zakładach.

- Oczywiście ich możliwości są ograniczone i magazyny szybko się zapełniają. To bardzo mocno uderza nie tylko w zakłady przetwórcze, ale również w hodowców - dodaje.

Jakie możliwe rozwiązania/działania w sprawie powyższej sytuacji widzi Krajowa Rada Drobiarstwa?

- W tej chwili to, co najważniejsze i o co apelujemy zarówno do rządu, jak i wszystkich uczestników łańcucha dystrybucyjnego, to podtrzymanie maksymalnej drożności rynku krajowego. Tak, by różnego rodzaju obostrzenia, które już wprowadzono lub których wprowadzenie jest jeszcze przed nami, w jak najmniejszym stopniu wpływały na ten rynek i dostęp konsumentów do naszych produktów. Jako branża czekamy również na działania rządu, które pomogą podtrzymać płynność finansową wszystkich uczestników rynku, co jest bardzo ważne - podsumowuje Goszczyński.

