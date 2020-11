Dyrektor KRD-IG na Internetowym FRSiH: Zielony Ład powinien obowiązywać także kraje, które eksportują mięso do UE

Dariusz Goszczyński przyznał, że branża drobiarska chciałaby żeby ten rok już się skończył.

- Wszystko zaczęło się od grypy ptaków, która, choć nieszkodliwa dla ludzi, spowodowała poważne konsekwencje dla branży. Większość państw trzecich zamknęła swoje rynki, część wprowadziła regionalizację. Przebieg choroby nie był tak szeroki jak 3 lata temu, niemniej wychodzenie z niej trwało do sierpnia. Dziś już w Rosji, Kazachstanie czy Holandii w stadach grypa znów się pojawiła, a także w Niemczech wśród dzikiego ptactwa. Dlatego z dużym niepokojem obserwujemy sytuację i apelujemy do hodowców o wzmożenie zasad bioasekuracji - dodał.

Dyrektor KRD-IG wspomniał także o skutkach koronawirusa, które mocno uderzyły w branżę drobiarską.

- Ponad 50 proc. naszej produkcji to eksport, z czego 70 proc. trafia do UE. Pozrywane łańcuchy dostaw i zamknięcie Horeki spowodowały, że producenci i ubojnie miały ogromny problem ze zbytem. Na kwiecień i maj zaplanowane były zwiększone wstawienia i coś trzeba było zrobić z tym żywcem. Mięso było kierowane do chłodni, ceny są wciąż bardzo niskie. Wnioskowaliśmy o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego. KE nie zgodziła się, producenci cały czas mają pełne mroźnie, a my mamy drugą falę i jest duży niepokój. Trudno w takiej sytuacji dyskutować o kontraktach na nowy rok między ubojniami a hodowcami nie wiedząc co nas czeka - wskazał.

Goszczyński przyznał, że branża nie boi się Zielonego Ładu.

- Boimy się jedynie tego, że podnosimy wymagania jednocześnie zostawiając otwarte drzwi dla produktów z Brazylii czy Ukrainy, które nie będą ich spełniały. W efekcie spadnie nasza konkurencyjność. Dlatego oczekujemy od KE jasnej deklaracji, że jeżeli podnosimy wymagania od Wspólnoty to wymagamy tego samego od podmiotów które dostarczają z państw trzecich - dodał.

Branża obserwuje także z uwagą kwestię brexitu.

- Wielka Brytania to nasz drugi odbiorca, eksportujemy tam 14 proc. mięsa i ponad 40 proc. produktów przetworzonych. Nie wiem czym się zakończą negocjacje, z niepokojem obserwujemy rozmowy Brytyjczyków z USA dotyczące dopuszczenia produktów, które nie spełniają wymagań wspólnotowych - dodał.