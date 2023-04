Skłodowscy: Nasze burgery są zero waste

Justyna Dąbrowska - Malinowska, dyrektor sprzedaży krajowej w firmie Skłodowscy w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że klienci spółki z sektora HoReCa mierzą się dziś z problemem ciągle rosnącego 'food costu'.

- To sprawia, że nie mogą pozwolić sobie na nieprzemyślane zakupy i marnowanie żywności. Burgery Skłodowskich wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Po pierwsze, są podzielne, produkt jest powtarzalny, a także 'zero waste', gdyż używamy go tyle, ile potrzebujemy. Jest świeży i ma czystą etykietę: 100% wołowiny i 0 dodatków - mówi.