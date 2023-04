Piotr Żakowicz, dyrektor zakładu firmy Skłodowscy w Nienałtach-Szymanach w rozmowie z Portalem Spożywczym opowiedział o nowym urządzeniu do pakowania detalicznego burgerów, które firma zakupiła w 2022 roku.

- Jest to bardzo innowacyjne urządzenie do tzw. pakowania detalicznego, które pozwala nam pakować kilkanaście różnych produktów detalicznych o różnej formie i gramaturze. Do tej pory korzystaliśmy z jednego urządzenia dedykowanego tylko do jednego produktu, co ograniczało nam możliwości pakowania różnych produktów - dodał.