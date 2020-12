Dziki Trop stawia na dania gotowe. "Za nami bardzo dobry rok"

Gotowe danie To Be Foodie debiutują w Lidlu

Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Grzegorz Malec, właściciel sieci sklepów z dziczyzną Dziki Trop i dyrektor zarządzający Elite Expeditions, rok 2020 był dla jego biznesu bardzo dobry.

- Zwiększyliśmy liczbę klientów i wolumen zamówień do tego stopnia, że na różnych etapach roku czasami brakowało nam surowca. Poszerzyliśmy też bazę skupową i rozwinęliśmy kanały dystrybucji. Dziś obsługujemy kilka ogólnokrajowych i europejskich sieci. Na stałe jesteśmy w Auchanie i E.Leclerc, a in-outowo także w Lidlu i Aldim - dodał.

Malec przyznaje, że najbardziej doświadczony przez pandemię kanał HoReCa nie był kluczowy dla Elite Expeditions i Dzikiego Tropu.

- Oczywiście, odczuliśmy tu pewien spadek, ale nie był to dla nas ‘core’ biznesu. Poza tym, zrekompensowały nam to kanały tradycyjny i nowoczesny, które zaliczyły duże wzrosty - dodał.

Sieć sklepów Dziki Trop powiększyła się w 2020 r. o dwie nowe placówki - w Katowicach i Zwierzyńcu - przy zakładzie produkcyjnym Elite.

- Obecnie nie prowadzimy w sklepach działalności gastronomicznej, ale poszerzyliśmy dostępny w nich asortyment produktów gotowych do odgrzania. Widzimy duży popyt na dania gotowe z uwagi na to, że w dobie pandemii ludzie częściej pracują i jedzą w domu. Uruchomiliśmy także sklep internetowy dzikitrop.pl, gdzie można zamówić nasze produkty do dowolnego miejsca w kraju - dodał.

Jakie plany na 2021 rok?

- Na początku przyszłego roku szykujemy się do poszerzenia asortymentu o kolejne nowości. Podsumowując, rok 2020 pokazał, że nasze inwestycje, których dokonaliśmy w ostatnich dwóch-trzech lata zaczynają przynosić efekty. Liczymy, że będzie to widoczne także w przyszłym roku - podsumował Grzegorz Malec.