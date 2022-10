Ed Red, producent konserw premium, pozyskał znanego inwestora - Rafała Zaorskiego i zamierza docelowo zwiększyć sprzedaż w Polsce do 20 mln zł i 200 tys. sztuk puszek miesięcznie.

Grzegorz Kłos, twórca Ed Red będzie gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. fot. mat. pras.

Ed Red pozyskał znanego inwestora

Ed Red przebojem wszedł na rynek z innowacyjnym produktem dań restauracyjnych premium zamkniętych w puszkach. W ciągu dwóch lat od powstania zwiększył produkcję o 700%. Spółka pozyskała znanego inwestora i zamierza docelowo zwiększyć sprzedaż w Polsce do 20 mln zł. Marka Ed Red obecna jest również na rynku niemieckim. Grzegorz Kłos – twórca marki – zapowiada, że w najbliższych latach planuje wejście na rynek brytyjski i rozpoczęcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Grzegorz Kłos, twórca Ed Red będzie gościem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Wystąpi w sesji Transformacja branży mięsnej. Szczegóły: Czy w 2023 roku czeka nas fala przejęć w branży mięsnej?

Jak Rafał Zaorski zainwestował w Ed Reda?

Grzegorz Kłos – poprzez pandemię lub dzięki pandemii – stworzył produkty spożywcze z filozofią projektowania wywodzącą się z restauracji.

- Zaproponowaliśmy zupełnie innowacyjne podejście do konserw, co zostało natychmiast zauważone i docenione – opowiada Grzegorz Kłos, prezes Ed Red. Pewnego dnia znajomy przekazał mi, że Rafał Zaorski opowiada na swoim kanale o nas jako przykładzie firmy, która świetnie poradziła sobie w pandemii. Pomyślałem wtedy, że warto się z nim spotkać – dodaje Kłos.

Panowie spotkali się kilka razy w kwietniu, a w maju 2022 Rafał Zaorski zdecydował się nie tylko na inwestycję w spółkę, ale również na wspólne rozwijanie przedsiębiorstwa. Po sukcesie na rynkach finansowych Rafałowi zależało, aby projekt, w który zainwestuje, był konkretny, długofalowy i „namacalny”.

- Widzi ogromny potencjał w Ed Redzie w skali globalnej – mówi Grzegorz Kłos.

Ed Red chce zwiększyć produkcję pięciokrotnie

Ed Red w ciągu dwóch lat od powstania zwiększył produkcje o 700%. Firma zaczynała od produkcji 5 tys. puszek miesięcznie.

- Aktualnie produkujemy do 40 tys. produktów miesięcznie, natomiast przy współpracy z zakładem kooperacyjnym planujemy zwiększyć produkcję nawet do 200 tys.– opowiada Grzegorz Kłos.

W 2021 r., rynek dań gotowych do spożycia w Polsce (wykluczając produkty mrożone), wart był 2,6 mld zł. Według badań PMR („Handel produktami food-to-go w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”) znajduje się w stosunkowo wczesnej fazie wzrostu, cechuje go duża dynamika, a jego wartość ma szanse w ciągu pięciu lat rosnąć średnio o 7 proc. rocznie.

Ed Red ma apetyt na USA

- Mamy duży apetyt. W najbliższych planach spółki jest wejście na rynek brytyjski i do Stanów Zjednoczonych. Stale rozwijamy kanały sprzedaży - własny e-commerce, współpracę z sieciami handlowymi oraz mniejszymi odbiorcami B2B – mówi Grzegorz Kłos.

Nad czym pracuje Ed Red?

Aktualnie Ed Red pracuje nad przygotowaniem nowych produktów w różnych kategoriach asortymentowych.

- Jako pierwsza firma na świecie oferujemy klientom szeroką gamę dań o charakterze restauracyjnym przygotowanych tradycyjną metodą, zamkniętych

w puszkę – tłumaczy Grzegorz Kłos. Co ważne, wbrew nazwie, przy produkcji konserw nie ma potrzeby używania konserwantów. Dania w puszce są po prostu poddawane procesowi sterylizacji. Technologia ta znana jest od ponad 200 lat i pozwala na uzyskanie długiego terminu ważności bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych - mówi.

Kim jest Grzegorz Kłos, założyciel Ed Reda?

Grzegorz Kłos – założyciel marki Ed RED, w branży restauracyjnej działa od ponad 20 lat, expert w dziedzinie dobrego jedzenia, a w ostatnim czasie producent dań restauracyjnych marki premium zamkniętych w puszkach. Grzegorz Kłos pierwszą restaurację - Fabrykę Pizzy - założył w 2000 r., a następnie rozbudował ją jako ogólnopolską sieć. W 2014 r. otworzył restaurację Ed Red w ramach spółki Rbite sp. z o.o sp. kom. W 2018 roku założył spółkę Ed Red S.A. będącą faktycznym kontynuatorem działalności spółki z o.o. i do dziś pozostaje prezesem zarządu. Współtwórca projektów gastronomicznych funkcjonujących na rynku i odnoszących sukcesy, takich jak: Moment Resto Bar, Zazie Bistro czy Modern Catering. Od kilku lat aktywny w działalności dydaktycznej. Uczestnik i współorganizator konferencji branżowych. Promuje nowatorskie podejście do produktów spożywczych przeznaczonych dla restauracji.

Czym zajmuje się firma Ed Red?

Ed RED – producent jedzenia w puszkach o jakości restauracyjnej. Do niedawna ED RED był siecią restauracji z jedzeniem premium, jego główną specjalnością były steki.

W czasie pandemii poszerzono działalność o sprzedaż dań w puszkach. Idea ta okazała się wielkim sukcesem. Misją firmy jest przygotowywanie produktu spożywczego najwyższej jakości opartego wyłącznie na naturalnych składnikach. Wizją - zbudowanie silnej, wyrazistej marki o wysokiej rozpoznawalności, rozwój przez wejście na rynki na całym świecie w oparciu o własny e-commerce i współpracę z sieciami handlowymi. Ed RED to synonim ciągłego rozwoju przez analizę podejmowanych działań i elastyczne reagowanie. W 2014 r. Grzegorz Kłos i Paweł Baron połączyli swoje siły w ramach spółki Rbite sp. z o.o sp. kom. i otworzyli restaurację Ed Red w Krakowie, do której w 2016 roku dołączyła druga restauracja - w Warszawie. Przez lata restauracje cieszyły się dużą popularnością

i uznaniem smakoszy. Zdobywały wyróżnienia Michelin, Gault Millau czy Slow Food Polska oraz pozytywne recenzje krytyków i blogerów kulinarnych. Odnosiły też sukcesy jako przedsiębiorstwo. W 2017 roku restauracje odwiedziło ponad 100 tys. gości, a warszawski Ed Red wygenerował ponad 4,5 mln przychodu w ciągu 12 miesięcy od otwarcia. Rozwijająca się działalność restauracji Ed Red doprowadziła to podjęcia w 2018 r. przez Grzegorza Kłos i Pawła Barona decyzji o zawiązaniu spółki akcyjnej, w ramach której obecnie prowadzona jest cała działalność gospodarcza związana z Ed Red. Ed Red S.A. jest zatem faktycznym kontynuatorem działalności prowadzonej przez spółkę Rbite sp. z o.o sp. kom. Momentem przełomowym dla marki był pierwszy lockdown po nastaniu pandemii i idące za nim komplikacje dla biznesu gastronomicznego. To wtedy zrodził się pomysł na konserwy rzemieślnicze. Dania restauracyjne zamknięte w bezpiecznym, metalowym opakowaniu, które można odebrać z paczkomatu lub z rąk kuriera, okazały się idealną odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Argumenty biznesowe jak skalowalność produkcji, dostępność wielu kanałów dystrybucji, w tym przede wszystkim e-commerce oraz entuzjastyczne głosy poparcia wśród społeczności akcjonariuszy, przyczyniły się do dokonania pivotu - wycofania się z działalności restauracyjnej

w Warszawie i w Krakowie na rzecz produkcji dań gotowych kategorii premium w puszkach. Sprzedaż konserw została uruchomiona w czerwcu 2020 roku, oferując początkowo 5 rodzajów konserw i zbierając feedback od pierwszych klientów. W maju 2021 roku nastąpił rebranding marki, nagrodzony złotem w prestiżowym konkursie KTR.

