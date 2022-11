Grzegorz Kłos, prezes zarządu firmy Ed Red na FRSiH 2022 uczestniczył w panelu "Transformacja branży mięsnej".

Grzegorz Kłos wskazał, że Ed Red jest start-upem w branży mięsnej.

- Przez wiele lat prowadziłem restaurację. W 2020 roku postanowiłem zacząć wytwarzać produkt, którego nie znalazłem na rynku, a więc dania mięsne w formie puszek. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, robione bardziej jak dania restauracyjne niż to, do czego przywykła branża produkcji spożywczej - dodał.