Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności (EFSA) intensyfikuje wysiłki na rzecz zahamowania rozwoju afrykańskiego pomoru świń w Europie i w tym celu rozszerza swoją kampanię na dziewięć kolejnych krajów, w tym Polskę.







Data: 21-07-2021, 14:48

EFSA pomoże w walce z ASF w Polsce. fot. Nick Fewings on Unsplash

EFSA pomoże w walce z ASF w Polsce

Latem 2020 roku EFSA rozpoczęła kampanię uświadamiającą na temat ASF w południowo-wschodniej Europie. Została ona przeprowadzona we współpracy z władzami lokalnymi w krajach tworzących tzw. region zagrożenia – Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, Kosowie, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii i Słowenii – ze względu na bliskie sąsiedztwo krajów, w których występuje ASF.

Obecnie EFSA rozszerza kampanię – adresowaną przede wszystkim do rolników – na: Bułgarię, Czechy, Litwę, Łotwę, Polskę, Słowację, Estonię, Węgry i Rumunię.

„Jako organizacja naukowa nieustannie publikujemy oceny i zalecenia mające ułatwić ochronę zwierząt i gospodarki w krajach zagrożonych afrykańskim pomorem świń” powiedział Nikolaus Kriz, kierownik działu ds. zdrowia zwierząt i roślin w EFSA.

EFSA chce pomóc rolnikom w walce z ASF

„W ubiegłym roku postanowiliśmy zaangażować się w działania w terenie i pokazać, że EFSA chce pomagać rolnikom i wszystkim innym, którzy cierpią z powodu tej groźnej choroby. Kampania została dobrze przyjęta w pierwszej grupie krajów, a obecnie ruszamy dalej z naszym przekazem: wykrywać, zapobiegać, zgłaszać”.

Kampania stanowi uzupełnienie bieżących wysiłków Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych na rzecz zwalczania tej choroby w Europie.

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą wirusową, która atakuje świnie domowe i dziki. Wirus jest nieszkodliwy dla ludzi, ale był w stanie poważnie zdestabilizować gospodarki w wielu krajach. Nie ma na niego szczepionek, dlatego wybuch epidemii może wymagać uboju dużej liczby świń na dotkniętych obszarach.

Cele i adresaci kampanii

Kampania ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat ASF we wszystkich 18 krajach i jest skierowana do tych grup, które mają kontakt ze świniami domowymi i dzikami, a w szczególności do hodowców. Kampania realizowana jest przy współudziale i zaangażowaniu lokalnych organizacji weterynaryjnych, kółek rolniczych, kół łowieckich, straży granicznej i innych właściwych organów.

Wykrywanie, zapobieganie, zgłaszanie

W obliczu tak niszczycielskich skutków pojawienia się ASF, kluczem do powstrzymania tej choroby jest jej wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie. Te trzy słowa są głównym przekazem kampanii.

