Ekspert: Branża mięsna powinna postawić na długofalowe i konsekwentne działania wizerunkowe

Paweł Jaroszyński wskazuje, że tak ważna i znacząca ustawa nie powinna być procedowana na szybko i bez jakichkolwiek konsultacji z dotkniętymi jej skutkami rolnikami i hodowcami.

- Trzeba być jednak realistą . Władza zrobiła to w taki sposób, w jaki mogła to zrobić. Wszyscy jesteśmy już niestety przyzwyczajeni do tych praktyk - mówi.

W ocenie eksperta branża mięsna powinna postawić na działania wizerunkowe i kreować obraz hodowców jako odpowiedzialnych ludzi, którzy działają w ramach rygorystycznych procedur i norm.

- Powinna pokazywać, że zwierzęta nie cierpią bardziej niż to konieczne, są trzymane w dobrych warunkach i zabijane w humanitarny sposób. I że nigdzie indziej nie będą miały takich warunków jak w Polsce. Myślę, że akcentowanie tych właśnie aspektów będzie dla branży mięsnej najlepsze. Liczenie na to, że ten zakaz skłoni Arabów do sięgania po „normalne” mięso to absurd. Mówimy o zakorzenionej przez setki lat tradycji religijnej. Nie ma na to szans. Jeśli nie od nas, mięso halal będzie kupowane z innych źródeł. Myślę, że konkurencja z innych krajów już zaciera ręce na wieść o tej ustawie - wskazuje.

Jaroszyński podkreśla, że branża mięsna nie może czekać na kolejne „pomysły” rządzących, ale skupić się na tym, aby do nich nie dopuścić.

- Tak jak pisałem wcześniej – kluczowe są długofalowe i konsekwentnie realizowane działania wizerunkowe. Czy branży mięsnej i rolnikom uda się przekonać opinię społeczną do swoich racji? Czas pokaże - podsumowuje.