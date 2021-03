Ekspert: Branże mleczarska i mięsna muszą skuteczniej odpierać ataki Sylwii Spurek

Puda: Próby eliminacji mięsa i mleka z diety to niebezpieczna lewicowa ideologia

KRD-IG: Zakaz reklamy mięsa i mleka to działanie na szkodę interesu Polski i UE

W połowie lutego Sylwia Spurek napisała na Twitterze, że jej zdaniem "już dawno" powinien obowiązywać zakaz reklamy mięsa, mleka i nabiału na wzór zakazu reklamy i promocji papierosów. Wypowiedź wywołała wiele emocji wśród czytelników i branżowców. Część organizacji mleczarskich i mięsnych postanowiła, przynajmniej oficjalnie, nie komentować tego tematu.

Zapytaliśmy eksperta o to, czy branża powinna ignorować tego rodzaju wypowiedzi europosłanki czy też odnosić się do nich, a jeśli tak to w jaki sposób?

Paweł Jaroszyński nie ma wątpliwości, że ignorowanie wypowiedzi Sylwii Spurek nie jest dobrym pomysłem.

- Problem nie zniknie, jeśli przestaniemy go zauważać. Tym bardziej, że ta wypowiedź pochodzi od pani, która jest europosłanką i ma dużą, medialną siłę przebicia, a w przyszłości być może nawet moc zmieniania prawa - dodaje.

Ekspert wskazuje, że jeśli kontrowersyjne słowa pojawiły się w przestrzeni publicznej - napisały o nich największe media i odbiły się również echem w social mediach - to oznacza, że powinniśmy się do nich odnieść.

- Nasz komentarz powinien być celny, merytoryczny i zdecydowany. Musimy pokazać nasz punkt widzenia najlepiej w formie oświadczenia wysłanego do prasy. Branża mleczarska i mięsna musi skutecznie odpierać tego typu ataki, jeśli zależy jej na tym, aby budować swój pozytywny wizerunek. W przeciwnym razie jej obraz będą kształtowały osoby takie jak pani Spurek, która otwarcie mówi o „lobby, które zatruwa środowisko, powoduje cierpienie zwierząt i narusza prawa człowieka”. To są bardzo poważne oskarżenia, nawet jeśli wypowiedziane między wierszami i nie skierowane w stronę konkretnej firmy - wskazuje.

Ciekawą próbę dialogu z Sylwią Spurek podjął Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, który za pośrednictwem naszego portalu, zaprosił Sylwię Spurek na szklankę kefiru i rozmowę o polskim mleczarstwie.

Paweł Jaroszyński ma wątpliwości czy tego rodzaju inicjatywa była dobrym pomysłem ze strony szefa KZSM.

- Nawet jeśli pani europoseł przyjęłaby zaproszenie, to dyskusja ta mogłaby przynieść branży więcej szkody niż pożytku. Taki dialog byłby z pewnością atrakcyjnym medialnie wydarzeniem, ale bardzo ryzykownym z wizerunkowego punktu widzenia. Branża mięsna i mleczarska powinna raczej skupić się na budowaniu własnej narracji. Tak jak już wspomniałem, lepsze byłoby oświadczenie wysłane do prasy, w którym zdecydowanie i merytorycznie odparte zostałyby te propozycje europosłanki - podsumowuje.