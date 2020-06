Ekspert: Pandemia nie jest dobrym momentem na rozwijanie lad mięsnych

Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry Market Research wskazuje, że w badaniu przeprowadzonym przez Inquiry na przełomie marca i kwietnia, tj. w szczytowym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią, nastroje konsumenckie były niezwykle negatywne.

- Był to moment, w którym bezpieczeństwo zakupów spożywczych znajdowało się absolutnie na pierwszym miejscu konsumenckich priorytetów. Dwie trzecie badanych było zwolennikami zdecydowanych środków ostrożności. Oczekiwali m.in. ograniczenia liczby klientów w sklepie, częstszej dezynfekcji terminali, wózków czy poręczy. Teraz sytuacja się stabilizuje, ale zachowania zmieniły się na dobre. Wiele osób poczuło się pewniej gdy otwarto restauracje i zniesiono część ograniczeń, ale pandemia w Polsce nie opada i cały czas mamy świadomość zagrożenia - dodaje.

Ekspertka wskazuje, że obecna sytuacja nie jest na pewno dobrym momentem na rozwijanie lad mięsnych.

- Z moich obserwacji wynika, że liczba klientów przy ladach z obsługą jest teraz znacznie niższa, więc sklepy muszą znaleźć sposób, jak ułatwić klientom zakupy - mówi.

Górnicka sceptycznie ocenia także wprowadzanie przez mniejsze formaty handlu, np. sklepy mięsne zamówień online lub telefonicznych z odbiorem w sklepie.

- Oczywiście, dla klientów to dobrze, że mają do dyspozycji dodatkowy kanał sprzedaży. Jednak, podobnie jak każda nowa rzecz, wymaga on wypromowania, a nie jest to czas na wielkie budżety reklamowe. W pierwszych tygodniach pandemii obserwowaliśmy dziesiątki tego rodzaju inicjatyw dla podratowania sprzedaży lub – wręcz przeciwnie – rozładowania nadmiernego ruchu, natomiast nie widzę w tym elementu trwałości. Jest to swego rodzaju koło ratunkowe, potrzebne tylko chwilowo. Natomiast niewątpliwie pandemia przyspieszyła rozwój handlu internetowego; w przypadku sklepów spożywczych naturalną drogą rozwoju jest usługa click & collect. Tu jednak punktem wyjścia jest sklep internetowy, a nie stacjonarny - zaznacza.

Na koniec Górnicka podkreśla, że w handlu chodzi nie tylko o to żeby coś kupić, zabrać do domu i zjeść.

- Równie ważna jest interakcja z ludźmi. Kupujemy coś od kogoś, kto nam to sprzedaje. Wizyta w sklepie i kontakt ze sprzedawcą, nawet jeżeli jest on dla nas anonimowy, ma duże znaczenie. Handel jest tak głęboko osadzony w naszej kulturze, że spełnia dużo bardziej fundamentalną rolę niż tylko same zakupy. Gdyby nie to, już dawno kupowalibyśmy wszystko w internecie - podsumowuje.

Komentarz pochodzi z tekstu "Koronawirus zatrzyma renesans lad mięsnych w polskim handlu?"