Ekspert: Polski rynek drobiu mierzy się z największym kryzysem od 1989 roku

W ocenie Macieja Frątczaka obecnie polski rynek drobiu mierzy się z największym kryzysem od 1989 roku.

- Głównymi przyczynami złej sytuacji polskich producentów drobiu są epidemia koronawirusa i drastyczny wzrost kosztów żywienia. Wprowadzone obostrzenia związane z COVID-19 spowodowały, że kanał HoReCa w Europie zamknięto, a w efekcie natychmiastowo ograniczono eksport polskiego drobiu - mówi.

Ekspert kampanii "Bezpieczne z natury" w zakresie żywienia drobiu przypomina, że na unijne rynki trafia prawie 97 proc. wywozu zagranicznego polskich jaj oraz 80 proc. mięsa drobiowego.

- Te dane oddają skalę problemu. Ponadto polscy producenci drobiu muszą zmagać się z nierówną konkurencją zewnętrzną. Wiele krajów w różny sposób chroni swoje rynki wewnętrzne, a nadpodaż mięsa jest wykorzystywana przez sieci handlowe, które zbijają ceny do niespotykanych wcześniej poziomów, gdyż tanie mięso to swego rodzaju wabik dla klientów - dodaje.

Frątczak wskazuje, że wyzwań dla polskich producentów jest więcej.

- Ceny skupu kurcząt brojlerów i indyków spadły drastycznie i są najniższe od 10 lat, a koszty produkcji od września cały czas szybują w górę. Dodatkowo mamy rekordowo wysokie ceny zbóż, śruty sojowej i tłuszczy, co kompletnie podważyło ekonomiczny sens prowadzenia produkcji. Hodowcy ponoszą ogromne straty finansowe. Wielu z nich, aby przetrwać, jest zmuszonych do radykalnych decyzji. Taka sytuacja wywołuje efekt domina, który prowadzi do załamania sektora drobiarskiego w Polsce na wszystkich poziomach - zaczynając od stad rodzicielskich, poprzez wylęgarnie, wytwórnie pasz, lekarzy weterynarii, dostawców wyposażenia i usług, kończąc na ubojniach i zakładach przetwórczych - podsumowuje.