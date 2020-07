Ekspert: Polskie firmy nie rywalizują w Chinach z lokalnymi producentami, ale z zagraniczną konkurencją

Jacek Strzelecki zwraca uwagę, że cechą chińskiego rynku, jak i działań administracyjnych, jest plasterkowanie czyli przyznawanie fragmentu czegoś, by zweryfikować słuszność podjętej decyzji.

- Odnoszę wrażenie, że nie rozumiemy tego, co dostaliśmy od Chińczyków. Nieraz słyszałem opinie, że otrzymaliśmy od nich za mało i słychać głosy oburzenia. Przyznanie w ostatnich latach prawa do eksportu do Chin dla 8 polskich zakładów drobiarskich jest czymś w rodzaju programu pilotażowego. Jak znam Chińczyków, to sadzę, że kolejność przyznania pięciu pierwszych pozwoleń eksportowych nie była przypadkowa - dodaje.

W ocenie Strzeleckiego osiem zakładów dopuszczonych obecnie na rynek Chin stanowi reprezentatywny przekrój naszej branży drobiarskiej. (Rozmawialiśmy przed pojawieniem się grypy ptaków w Polsce - przyp. red.)

- Nie jest dla mnie wcale zaskoczeniem, że w pierwszym pakiecie pozwoleń znalazły się firmy o różnej wielkości, o różnej formie zorganizowania, skali i rodzaju dominującej produkcji. To był i jest nasz ogromny atut. W praktyce została nam stworzona przez Chińczyków świetna przestrzeń do odpowiedniej komunikacji marketingowej z chińskim konsumentem, dzięki której możemy pokazać jemu, jak wygląda polska branża drobiarska i dlaczego jesteśmy numerem jeden w Unii Europejskiej oraz dlaczego warto kupować polskie kurczaki, indyki czy kaczki. Mamy swoje 5 minut. Jeśli tego nie wykorzystamy, to nasze miejsce za 3 lata zajmą firmy drobiarskie z Danii, Francji, Niemiec lub innych krajów, a my wypadniemy z chińskiego rynku na długo - mówi.

Ekspert wskazuje, że dla Chińczyków ważna jest zarówno wielkość kapitałowa danej firmy, ale i rozpoznawalność producenta, który wchodzi na ich rynek.

- Obecnie Cedrob, w poprzedniej transzy Indykpol i Superdrob, to twarze naszego drobiarstwa jak i branży mięsnej. To nasze polskie marki. Trzeba jednak pamiętać, że potencjał eksportowy dla mięsa drobiowego do Chin jest ograniczony. Nasze firmy nie konkurują z chińskimi producentami o cały chiński rynek, ale z zagraniczną konkurencją o jego część. Chodzi o tę, której chiński rząd nie jest w stanie uzupełnić produkcją krajową i uzupełnia ją eksportem wysokiej jakości (który jest jednocześnie bodźcem do modernizacji dla krajowych firm). Nasz chiński partner zazwyczaj posiada licencję importową, a bardzo rzadko dodatkowo licencję na dystrybucję produkcji krajowej. Zrozumienie tego wszystkiego pozwoli nam na zbudowanie właściwej strategii biznesowej oraz podjęcie odpowiednich działań - podsumowuje.

