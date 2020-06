Ekspert: Potencjał handlowy nowego Netto przyciągnie największych graczy

Adam Kurowski przypomina, że pod względem liczby klientów robiących zakupy w sieciach spożywczych Tesco Polska zajmowało dotychczas pozycję numer 5 na rynku.

- Netto z kolei było na miejscu dziesiątym. Przejęcie oznacza, że Netto z dnia na dzień wchodzi z poziomu około 12 proc. na 25 proc., czyli podwaja swój zasięg. To skok do ekstraklasy, ale i ogromne wyzwanie, które oznacza, że będą przetasowania w dostawcach i to nie tylko mięsnych - mówi.

W ocenie eksperta wielu dostawców Tesco może stracić ugruntowaną przez lata pozycję.

- Zyskać mogą obecni dostawcy Netto, którzy mają doświadczenie w bilateralnej współpracy, jak również potencjalnie nowi gracze. Duży potencjał handlowy będzie przyciągał największych producentów w branży. Szczególnie teraz, gdy mamy np. nadpodaż drobiu na rynku - mówi.

Kurowski ocenia, że należy spodziewać się zmian w portfolio dostawców mięsa.

- Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zyskają obecni dostawcy do Netto. Jest to również szansa dla nowych dostawców, którzy powalczą o wolumen. 687 sklepów (po konsolidacji) zlokalizowanych w całej Polsce będzie łakomym kąskiem i ogromnym kanałem zbytu - podsumowuje.

