Ekspert: Przestrzeganie wysokich standardów higieny jest wymogiem chwili

W ocenie Tadeusza Wojciechowskiego powodem wzmożonych zakażeń jest ogólne poluzowanie restrykcji związanych z koronawirusem, brak spójności zaleceń sanitarnych oraz konsekwencji w nakładaniu kar dla nieprzestrzegających procedur.

- Lato, sezon urlopowy oraz zmęczenie "lockdownem" zrobiły swoje. Wiele osób nie wierzy w COVID-19 uważając, że są to wymysły rządu w celu kontroli społeczeństwa. Na ogólną sytuację nałożył się jeszcze dodatkowo okres wyborów prezydenckich, który również nie sprzyjał dyscyplinie społecznej. Z jednej strony nie stać nas, pod względem ekonomicznym, na powtórną izolację tak, jak to miało miejsce w marcu i kwietniu. Z drugiej jeśli będą wybuchały kolejne ogniska pandemii nie będzie wyjścia. Przestrzeganie wysokich standardów higieny jest wymogiem chwili. W innym przypadku grożą nam ogromne trudności w zachowaniu ciągłości dostaw, nie tylko w branży mięsnej, ale w całym przemyśle spożywczym - wskazuje.

Ekspert zaznacza, że jedynym rozwiązaniem jest powrót do reżimu sanitarnego i konsekwentne przestrzeganie procedur.

- Nikt nie wie jak będzie wyglądała sytuacja w branży za kilka miesięcy. Epidemiolodzy mówią ,że jeszcze nie uporaliśmy się z pierwszą falą pandemii, a na jesień zapowiadana jest druga. Nie jest jasne czy dzieci będą mogły pójść we wrześniu do szkoły ze względu na zagrożenie epidemiczne. Łańcuch powiązań sprawia, że jeśli będą musiały zostać w domach, ich rodzice również będą zmuszeni do pracy online. Nie wszędzie oczywiście da się to przeprowadzić jak pokazały nasze dotychczasowe doświadczenia - podsumował.