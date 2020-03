Ekspert: Redukcja opakowań plastikowych dokona się stosunkowo szybko

Andrzej Faliński wskazuje, że lady mięsne są tak stare jak sam handel.

- To, że mają teraz dobry czas powrotu nie zmienia ich istoty. Jest to skutkiem pewnej mody i jak widać pewnych argumentów rzeczowych, np. świeżość, kliencka kontrola przygotowania i pakowania. Trudno przewidzieć czy jest to trend chwilowy czy rozwojowy. Może być i tak, że np. zmiany klimatu i wzrosty cen utrwalą go, ale czy tak się stanie, nie wiemy, więc nie silmy się na „twarde” projekcje - dodaje.

Ekspert zauważa, że sukces mniejszych sklepów specjalistycznych „z ladą” w określonych segmentach rynku pokazuje, że warto czynić podobnie w sklepach segmentujących swe powierzchnie i zbliżających je do klienta.

- To jest oczywiście konkurencja ze strony handlu masowego wobec mniejszych form detalicznych. Cały jednak rynek to jedna wielka ewoluująca konkurencja, w tym wypadku uzasadniana upowszechnieniem się metody wspierającej jakość i troskę o naturalność towarów - mówi.

Faliński odniósł się także do zjawiska popularności lad mięsnych w kontekście odchodzenia od plastiku.

- Powstaje tu oczywiście pytanie o „rewolucje antyplastikową”. Sądzę, że redukcja w pełni rozwiniętych opakowań plastikowych ma miejsce i dokona się stosunkowo szybko, ale w niewielkim stopniu jest to skutkiem powrotu lad. Pojawiają się rozwiązania alternatywne dla plastiku, czyli opakowania kompostowalne, jednoskładnikowe (a więc łatwo recyklowalne), naturalne, inne. Trafią one zarówno na półki jak i do użycia na ladach - podsumował.

O inwestycjach Biedronki w stoiska mięsne i niechęci Polaków do pakowanego mięsa pisaliśmy szczegółowo w naszym tekście z cyklu "Mięso na wtorek"