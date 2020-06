Ekspert: Unijny Zielony Ład może być równie nieskuteczny jak Protokół z Kioto

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r. O założeniach strategii i możliwym wpływie na branżę mięsną pisaliśmy szczegółowo w cyklu "Mięso na wtorek".

Tadeusz Wojciechowski jest zdania, że założenia strategii "Od pola do stołu" nie są podbudowane racjonalnymi przesłankami ani logicznymi argumentami na rzecz jej realizacji.

- Co jakiś czas ideolodzy próbują zrealizować utopijne, oderwane od życia hasła, które pomimo szlachetnych intencji, kończą się bardzo podobnie. Tak było z ideą komunizmu i tak, wszystko na to wskazuje, będzie również z Nowym Zielonym Ładem. Cała ideologia opiera się raczej na woluntaryzmie i naiwnym przekonaniu, że cały świat będzie podążał naszą drogą. Tymczasem brak poważniejszych sankcji ekonomicznych i organów, które mogłyby je skutecznie egzekwować postawił pod znakiem zapytania dostosowanie się niektórych krajów świata do postanowień Protokołu z Kioto. Wszystko wskazuje na to, że również Nowy Zielony Ład będzie kolejną wydmuszką - mówi.

Ekspert wskazuje, że paradoks UE polega na rozwiązywaniu problemów, które sama stworzy.

- Jest oczywiste, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Dlatego też testy np. szczepionki na Covid-19 muszą trwać ok. roku. Tymczasem mam nieodparte wrażenie, że UE chce realizować szlachetne cele przy pomocy środków, które zaczynają stawać się celami samymi w sobie i mogą spowodować, mówiąc kolokwialnie, wylanie dziecka razem z kąpielą. Ekspansja „ekologistów” oraz przerost ideologii nad pragmatyzmem, może doprowadzić wkrótce do tego, że KE narzuci producentom, oskarżanych o nadmierną emisję gazów cieplarnianych, podatek od mięsa, a UE stanie się importerem taniej, słabej jakości żywności z krajów Ameryki Południowej, ponieważ hodowla i produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego przestanie być w Europie opłacalna - wskazuje.