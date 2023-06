Otwarcie rynku chińskiego na polską wołowinę jest szansą dla hodowców bydła mięsnego i zakładów produkcyjnych - zgodnie potwierdzają prezesi największych organizacji branżowych. Na widoczne efekty trzeba będzie jednak poczekać.

Chiny zezwoliły na eksport polskiej wołowiny; fot. unsplash.com

We wstępnej fazie przygotowań do importu strona chińska poddała audytowi 39 polskich zakładów mięsnych, można więc się spodziewać, że wszystkie będą zainteresowane znalezieniem się na liście eksporterów.

Szansą dla polskich zakładów są odmienne od europejskich preferencje kulinarne Chińczyków.

O pełnym sukcesie będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy pierwsze transporty z polską wołowiną wypłyną z portów i dopłyną do Chin i tam znajdą swoich nabywców. Teraz "piłka jest po naszej stronie".

Kiedy nastąpi uruchomienie eksportu polskiej wołowiny do Chin?

Prezesi zgadzają się, że jest to kwestia kilku miesięcy.

Przeczytaj: Po 22 latach Chiny zniosły embargo na polską wołowinę. "Ogromny potencjał"

Po 22 latach zawieszenia importu polskiej wołowiny w związku z BSE, Chiny zezwoliły na import mięsa bez kości pochodzącego z bydła do 30 miesiąca życia, o czym poinformowała chińska Generalna Administracja Celna (GAC) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi (MOA).

Zniesienie chińskiego embarga na wołowinę

Pierwsze rozmowy odnośnie zniesienia zakazu zaczęły się w roku 2017, kiedy to Polska znalazła się na liście krajów o znikomym zagrożeniu BSE - do Polski przyjechał wówczas chiński wiceminister rolnictwa i osoby odpowiedzialne za służby weterynaryjne, polskim ministrem rolnictwa był Jan Krzysztof Ardanowski.

- My traktowaliśmy Chiny jako “świętego graala” dla sektora wołowiny - mówi Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. - Chiny są największym importerem wołowiny na świecie - wartość tego importu w zeszłym roku wyniosła ponad 17,5 mld dolarów, a jeżeli chodzi o wolumen to 2,8 mln ton. Ten import z roku na rok rośnie. Dla porównania my w Polsce produkujemy 540 tys. ton, czyli oni importują 5 razy więcej, niż my jesteśmy w stanie wyprodukować - dodaje.

Import wołowiny do Chin - co dalej?

Zniesienie zawieszenia importu mięsa jest oczywiście dopiero pierwszym etapem uruchomienia eksportu - potrzebne jest jeszcze przede wszystkim ustalenie wzoru świadectwa weterynaryjnego a także kontrola poszczególnych zakładów zainteresowanych eksportem, której dokonywać będą Chińczycy. We wstępnej fazie przygotowań do importu strona chińska poddała audytowi 39 polskich zakładów mięsnych, można więc się spodziewać, że wszystkie będą zainteresowane znalezieniem się na liście eksporterów. Szansę na eksport do Chin mają nie tylko wielkie zakłady mięsne, ale także mniejsi eksporterzy.

- Kluczowych zakładów jest kilka - mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. - Mniej niż 10 ma ok. 50 % ubojów w Polsce, potem jest bardzo duże rozproszenie. Jednak chiński rynek jest bardzo różnorodny, można zakładać, że zainteresowani importem będą zarówno wielcy chińscy gracze, którzy potrzebują dużych wolumenów, jak i mniejsi, którzy będą ściągali mieszane kontenery, tak więc możliwości będą i dla tych dużych i dla tych średnich polskich eksporterów - dodaje.

Eksport wołowiny a preferencje kulinarne Chińczyków

Możliwość eksportu mięsa wołowego do Chin jest zdecydowanie dobrą wiadomością dla sektora, który, choć w ocenie przedstawicieli organizacji branżowych jest bodaj najstabilniejszym sektorem rynku rolno-spożywczego w Polsce, mierzy się jednak z wyzwaniami, które dotykają cały rynek. Szansą dla polskich zakładów są odmienne od europejskich preferencje kulinarne Chińczyków.

- Miałem okazję być w Chinach z komisarzem Hoganem. Zaskoczył mnie tam pewien mięsień z udźca, z tylnej ćwiartki, który u nas jest bezwartościowy, idzie w mięso drobne, a u nich ma wartość polędwicy. To są takie smaczki, pewne rzeczy w Europie nie mają rynku a w Chinach są bardzo cenione. Prawdopodobnie to te produkty staną się naszymi pierwszymi produktami eksportowymi do Chin, bo będzie na tym marża - mówi Jerzy Wierzbicki.

Wysokie ceny za słabo sprzedawalne części mięsa

Dowodem na to, że uzyskanie wysokich cen za słabo sprzedawalne części mięsa daje impuls całemu sektorowi jest obecna pozycja Duńczyków.

- Duńczycy są konkurencyjni od wielu lat w wieprzowinie w tzw. przodkach duńskich, czyli łopatce, przedniej część tuszy, dlatego, że wypracowali sobie świetną pozycję w Japonii i eksportują schaby za bardzo wysokie pieniądze, więc są w stanie obniżyć cenę na przodki duńskie, które u nich są takim ubocznym produktem. W tym kontekście otwarcie rynku chińskiego będzie dobre dla polskiego konsumenta, bo jeśli tam takie elementy z udźca, u nas niepopularne, idą w wyższej cenie, to nie trzeba u nas aż tak drogo sprzedawać innych elementów - to tak mniej więcej działa. Może się okazać, bo widzieliśmy też na targach w Chinach, że szukali już kilka lat temu markowej wołowiny, że jest przestrzeń na mięso wysokiej jakości, jak steki - też będziemy mogli ten rynek starać się zdobyć. Prace, które prowadzimy w tej chwili w Polsce dla ciągłej poprawy jakości kulinarnej mięsa w Polsce, mogą zaprocentować też na tamtym rynku - wyjaśnia prezes Wierzbicki.

Nie będzie gwałtownego odpływu wołowiny do Chin

Nasi rozmówcy zgadzają się w tym, że choć otwarcie na eksport jest korzystne dla polskiego sektora wołowiny, to przecież nie spowoduje, że na rynku krajowym nagle zabraknie wołowiny. Nie będzie gwałtownego odpływu towaru do Chin - w momencie, gdy już zakłady będą już mogły oferować towar na rynek chiński, nastąpi proces "wzajemnego zapoznawania się": pierwsze wysyłki będą miały za zadanie zbadać rynek i otwierać go na kolejne produkty. Aby jednak cały ten proces był efektywny konieczne jest odpowiednie przygotowanie eksporterów i całego sektora.

- Stajemy się dużym potentatem na rynku, ale to, że Chiny zniosły zakaz nie znaczy jeszcze, że odnieśliśmy sukces. O pełnym sukcesie będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy pierwsze transporty z polską wołowiną wypłyną z portów i dopłyną do Chin i tam znajdą swoich nabywców. Teraz “piłka jest po naszej stronie”: podchodzimy do tego spokojnie, merytorycznie, prowadzimy analizy tego rynku, będziemy prowadzić szkolenia dla polskich firm eksportowych, pokazując możliwości eksportowe, będziemy uczyli ich rynku chińskiego z najlepszymi specjalistami od tego rynku - mówi Jacek Zarzecki.

Promocja polskiej wołowiny a nie "gaszenie pożarów"

- Obecnie pracujemy nad strategią promocji polskiej wołowiny w ramach Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i w związku z tym, że jest otwarty rynek chiński, mamy też otwarty rynek turecki na żywe bydło, jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów na rynku wietnamskim, więc strategia będzie dostosowana pod rynki eksportowe - mówi prezes PZHiPBM.

- W przeciwieństwie do innych branż rolnych w Polsce stawiamy na dywersyfikację rynków: wolimy sprzedawać mniej na więcej rynków, niż wszystko na jeden, żeby nie uzależniać się od żadnego kraju. Widzieliśmy co się stało, gdy wszystkie kraje UE zaczęły eksportować wieprzowinę do Chin i w pewnym momencie Chiny powiedziały stop. Nauczeni tym doświadczeniem, ale też tym, co robimy od wielu lat, przystępujemy do aktualizacji strategii Polska Wołowina 22 - dodaje.

Jacek Zarzecki podkreśla wagę strategii dla działań rynków rolno-spożywczych, bez których działalność w branży jest prowadzona "od pożaru do pożaru" i wymaga "gaszenia pożarów".

- Ubolewam nad tym, że jesteśmy jedynym sektorem w Polsce, który ma swoją strategię, bo rolnictwo to nie jest funkcjonowanie od pożaru do pożaru i gaszenie pożarów, lecz musi to być działanie zaplanowane, poparte analizami. My strategię sektorową dla polskiej wołowiny zaczęliśmy opracowywać 6 lat temu, kiedy to impuls do działania dał nam ówczesny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel; działamy wg. niej od 2018 r., przez ten czas wiele udało się zrealizować, teraz ją aktualizujemy pod względem KPS i innych wyzwań, nie tylko środowiskowych, zrównoważonego rozwoju, dobrostanu, ale także oczekiwań konsumenckich pod względem transparentności. Strategia to podstawa funkcjonowania każdego sektora, bo po hossie zawsze przychodzi bessa, to jest prawo rynku, wcześniej czy później gorsze czasy przyjdą również dla polskiej wołowiny, ale dziś, wykorzystując czas prosperity, tę stabilność i odporność sektora można budować przy wsparciu Ministerstwa za dużo mniejszą kwotę niż wówczas, gdy będzie problem - mówi Zarzecki.

Nie wycofujcie się z produkcji zwierzęcej

Prezes PZHiPBM zauważa, że Polska ma “potężny potencjał rozwojowy” w sektorze wołowiny. Jesteśmy dziś importerem cieląt, ok. 260 tys., co pokazuje, że o tyle moglibyśmy zwiększyć pogłowie krów mamek, żeby te pieniądze zostawały w obiegu krajowym. Otwarcie chińskiego jest dodatkowo pozytywne, bo może stać się zachętą dla rolników wycofujących się z produkcji trzody chlewnej i bydła mlecznego do przestawienia hodowli na bydło mięsne. Zdaniem Zarzeckiego sektor bydła mięsnego jest idealną rzeczą dla osób, które wycofują się z produkcji trzody, mleka, jest szansą na zatrzymanie tych ludzi przy hodowli.

- Nie wycofujcie się z produkcji zwierzęcej, macie szansę bardzo łatwo przy niewielkich nakładach przystosować wasze budynki do bydła mięsnego - mówi prezes Zarzecki. - To również bardzo dobra propozycja dla dwuzawodowców - dodaje.

Kiedy nastąpi uruchomienie eksportu polskiej wołowiny do Chin?

Prezesi zgadzają się, że jest to kwestia kilku miesięcy.

- Te uzgodnienia trwają; kluczowe było odblokowanie nas, uznano, że problem BSE dla bydła do 30 mc nie jest barierą, to jest kluczowa informacja, dalej będą trwały procedury uzgodnienia świadectw, dopuszczenia zakładów, to będzie trwało, ale jesteśmy na dobrej drodze - mówi prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki.

- Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy, kiedy wszystkie dokumenty zostaną dograne a zakłady przejdą zatwierdzenie - dodaje Zarzecki.

- Ale my nie będziemy czekali na to z założonymi rękami, ponieważ jako Fundusz Promocji Mięsa Wołowego podejmiemy działania, które przede wszystkim będą nakierowane na wsparcie dla firm, które będą chciały eksportować; także dla organizacji z branży, które będą chciały eksportować; know-how, szkolenia, to jest to, co możemy ułatwić, bo po to jesteśmy. To jest wspólny interes, nie tylko zakładów sprzedających wołowinę, ale także przetwórców, hodowców i producentów wołowiny - mówi prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl