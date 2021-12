Eksport żywności wzrósł w 2021 roku. Najczęściej wywożono mięso

O 6,7 proc. r/r wzrosła od stycznia do października br. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. W tym okresie sprzedano za granicę żywność o wartości 30,5 mld euro. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy. Najczęściej wywożone jest mięso.

Autor: oprac. A.Wrona za PAP

Data: 28-12-2021, 12:43

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (5,7 mld euro, wzrost o 6 proc.), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe; fot. unsplash

Wzrost eksportu żywności

"Wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym po lockdownie w pierwszej połowie roku, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty" - poinformował KOWR.

Dodatkowo, konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

Gdzie Polska eksportuje żywność?

Ponad 72 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Sprzedano tam towary o wartości 22 mld euro (wzrost o 8 proc.) w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z eksportu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (7,6 mld euro, wzrost o 6 proc.), Niderlandów i Francji (po 1,8 mld euro, wzrost odpowiednio o 10 proc. i 13 proc.), Włoch (1,6 mld euro, wzrost o 6 proc.) i Czech (1,3 mld euro, wzrost o 2 proc.).

Eksport: Głównie mięso i zboża

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (5,7 mld euro, wzrost o 6 proc.), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (3,8 mld euro, wzrost o 10 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld euro, spadek o 7 proc.), cukier i wyroby cukiernicze (2,3 mld euro, wzrost o 7 proc.), produkty mleczne (2,2 mld euro, wzrost o 10 proc.) oraz ryby i przetwory rybne (1,9 mld euro, wzrost o 4 proc.).

Import towarów rolno-spożywczych osiągnął 20 mld euro (90,9 mld zł) i był o 5,7 proc. wyższy niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do października 2021 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem eksport towarów z Polski rósł szybciej niż import. Saldo wymiany handlowej wyniosło 10,5 mld euro.