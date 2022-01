Energetyka. Rekordowa inwestycja spożywczego giganta

Cargill i Vattenfall zainwestują w budowę farmy wiatrowej w Holandii. Obiekt ma zmniejszyć emisje CO2 o około 350 tys. ton metrycznych rocznie, co jest równoznaczne z dostarczaniem energii elektrycznej do ponad 95 tys. domów.

Autor: AT

Data: 31-01-2022, 11:38

Cargill mocno inwestuje w energię odnawialną. fot. shutterstock

Cargill inwestuje w energię odnawialną

Cargill i Vattenfall współpracują z Windpark Hanze w Holandii, który zbuduje farmę wiatrową mającą zmniejszyć emisje CO2 o około 350 000 ton metrycznych rocznie, co jest równoznaczne z dostarczaniem energii elektrycznej do ponad 95 000 domów.

Lądowa farma wiatrowa, składająca się z 15 turbin wiatrowych, zostanie oddana do użytku w prowincji Flevoland w pobliżu miasta Dronten. Będzie miała łączną moc 90 megawatów i zacznie w pełni funkcjonować w 2023 roku. Prace budowlane już się rozpoczęły.

Vattenfall odbierze 78 megawatów z planowanej lądowej farmy wiatrowej w ramach 15-letniej umowy o zakup energii (PPA), a Cargill odbierze 2,9 terawatogodziny od Vattenfall w ramach 10-letniej korporacyjnej umowy zakupu energii (CPPA). W rezultacie energia odnawialna wytwarzana z 13 turbin wiatrowych będzie zapewniać ponad 90% zużycia energii elektrycznej firmy Cargill w Holandii.

Cargill przechodzi na zieloną energię

- W firmie Cargill zrównoważony rozwój jest najwyższym priorytetem, a dzięki projektom związanym z energią odnawialną, takim jak to wyjątkowe partnerstwo z Vattenfall i Windpark Hanze, włączamy go w naszą globalną działalność – mówi Michiel Smets, kierownik ds. energii elektrycznej regionu EMEA w firmie Cargill.

– To rozwiązanie prawie eliminuje emisje z działalności Cargill w Holandii i jest ważnym krokiem w kierunku zobowiązania firmy do zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych o 10% do 2025 r. (względem 2017 r.) - dodał.

10-letnia umowa CPPA jest największym zakupem energii odnawialnej firmy Cargill na całym świecie i pierwszym podpisanym przez Cargill w Europie.

Największy zakup zielonej energii w historii Cargilla

- Vattenfall jest mocno zaangażowany w utrzymanie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia i ostatnio zwiększył swoje cele redukcji emisji – powiedział Martijn Hagens, dyrektor generalny Vattenfall Netherlands.

– Kryzys klimatyczny jest prawdziwy, a my staramy się zostać liderem w tej pilnej transformacji. Partnerstwo z Cargill i Windpark Hanze nie tylko pomoże w dekarbonizacji holenderskiego sektora przemysłowego, ale również wesprze rozbudowę energii odnawialnej, dodatkowo zwiększając udział zielonej energii elektrycznej w holenderskim koszyku energetycznym. Takie partnerstwa przyspieszają transformację i przybliżają naszą misję umożliwienia życia bez paliw kopalnych - dodał.

„Ten wyjątkowy projekt jest możliwy dzięki konsorcjum 26 rodzin rolników zaangażowanych w budowę 15 turbin wiatrowych na swojej ziemi – powiedział Gerrit de Regt, dyrektor Windpark Hanze.

- Jako pierwotni zarządcy ziemi, rolnicy głęboko rozumieją potrzebę dbania o nią i inne zasoby naturalne, jednocześnie zapewniając przyszłość naszym firmom i kolejnym pokoleniom. Windpark Hanze jest bardzo dumny z tego, że wyprodukowana zrównoważona energia będzie dostarczana do Cargill, rodzinnej firmy o tak silnych powiązaniach z sektorem rolniczym – kontynuuje.