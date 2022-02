eRyby.pl rosną mimo braku lockdownu

Dużo mówi się o tym, że pierwsze lockdowny pomogły sklepom internetowym rozwinąć skrzydła. Rzeczywiście tak było. Prawdziwa walka rozpoczęła się dopiero w 2021 roku - mówi nam Paweł Niziołek, współtwórca eRyby.pl

Autor: AT

Data: 03-02-2022, 11:16

Paweł Niziołek, współtwórca eRyby.pl opowiedział nam o osiągnięciach e-sklepu w 2021 roku. fot. mat. pras.

eRyby: Prawdziwa walka w e-handlu dopiero się zaczyna

Paweł Niziołek wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że choć lockdowny z 202o roku pomogły sklepom internetowym rozwinąć skrzydła, to prawdziwa walka rozpoczęła się dopiero w 2021 roku, gdy obostrzenia związane z COVID-19 zostały zdjęte, a sklepy wielkopowierzchniowe ponownie otwarto bez ograniczeń.

- W 2021 udało nam się udowodnić, że pomimo braku lockdownu potrafimy utrzymać sprzedaż online i przyciągać nowych klientów. 2021 rok był rekordowy dla eRyby.pl. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z wyniku w czwartym kwartale 2021, który zamknęliśmy wynikiem blisko 1,4 mln zł przychodów. Tym samym odnotowaliśmy 23 proc. wzrost r/r. W najbliższych miesiącach osiągniemy granicę 50 tys. zrealizowanych zamówień od startu sklepu w kwietniu 2020r, co dalej plasuje nas na pozycji lidera wśród sklepów rybnych online - mówi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

eRyby poszerzają asortyment i polepszają rentowność

Pawła Niziołka cieszy również rentowność całego przedsięwzięcia.

- Dociera do nas coraz więcej informacji, że q-commerce (sklepy online z dostawą do klienta w ciągu kilku godzin) są trwale nierentowne. Cały czas działamy w modelu dostaw do klienta w ciągu 2-3 dni, pozwala nam to na odpowiednie zaplanowanie logistyki i optymalizację kosztów - dodaje.

eRyby.pl pracują także nad udoskonaleniem wszystkich procesów.

- Okres świąteczny, gdy następuje kumulacja zamówień uwydatnia aspekty, które musimy jeszcze dopracować. Do każdego peaku zamówień jesteśmy z każdym miesiącem coraz lepiej przygotowani. Rozwijamy również gamę asortymentową i wprowadzamy do oferty produkty innych producentów, dając naszym klientom większy wybór - dodaje Niziołek.

eRyby.pl rozwijają się cały czas z własnych środków i wypracowanego zysku. Nasz rozmówca nie ukrywa, że pozyskanie zewnętrznego finansowania na pewno przyspieszyłoby skalowanie projektu i pozwoliło osiągnąć jeszcze lepsze wyniki - podsumowuje.

O historii i pomyśle na eRyby.pl rozmawialiśmy z Pawłem Niziołkiem w obszernym wywiadzie z września 2021 roku. eRyby.pl, czyli jak połączyć świat IT z przetwórstwem ryb