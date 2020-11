Espersen: Ognisko koronawirusa opanowane. 245 pracowników wyzdrowiało

Prezes Graala na Internetowym FRSiH: akwizycje w branży rybnej nie zwolnią mimo pandemii i my też szukamy celów do kupna

- Pod koniec września Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna poinformowała nas o zakażeniu wirusem SARS-COV-2 pracownika z jednej z naszych linii produkcyjnych. Obecnie 61 osób ma pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-COV-2, liczba ta sukcesywnie maleje wraz z powrotem pracowników po kwarantannie i wyzdrowieniu. Już 245 osób pokonało wirusa i powróciły do pracy – informuje Przemysław Niemczyk, Head of HR Espersen Poland.

Zarząd Espersena nie ukrywa, że koronawirus, był ważną lekcją dla procedur obowiązujących w firmie.

- Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników było i jest naszym głównym priorytetem, dlatego wraz z pierwszymi przypadkami zarażenia wśród pracowników produkcji zdecydowaliśmy się podjąć działania znacznie wykraczające ponad obowiązujące nas procedury – tłumaczy Niemczyk.

- Zamknęliśmy jedną zmianę produkcyjną w zakładzie dotkniętym epidemią i przeprowadziliśmy testy dla całej załogi. Wykonane przez nas ponad 760 testów na obecność wirusa SARS-COV-2 pozwoliło zapanować nad sytuacją i stworzyć naszym pracownikom warunki do bezpiecznego powrotu do pracy. Nasze doświadczenie ostatnich dwóch miesięcy mówi, że większość spośród zakażonych osób nie ma żadnych symptomów choroby COVID-19, tym samym bez szeroko zakrojonej akcji testowania nie jest możliwa skuteczna separacja, a ryzyko zakażenia jest duże. Dlatego utrzymujemy w Espersen te same, najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich naszych lokalizacjach, na całym świecie - dodał.

Jak wyglądają nowe procedury bezpieczeństwa?

- W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 izolujemy i testujemy całe zespoły. Do pracy powracają tylko osoby z negatywnym wynikiem. To samo dotyczy osób objętych kwarantanną z powodu kontaktu poza miejscem pracy (m.in. zakażenia w szkołach, przedszkolach i żłobkach). Ta strategia pozwala nam zminimalizować ryzyko przenoszenia się COVID-19 wśród pracowników, chroni także ich rodziny i bliskich – wyjaśnia Przemysław Niemczyk, Head of HR Poland.

- Obecnie wszystkie zmiany i linie produkcyjne działają, nasze plany produkcji przekraczają te z poprzednich lat, a konsumenci na całym świecie niezmiennie oczekują naszych doskonałych wyrobów. Wewnątrz firmy wprowadzono nowe zasady ochrony osobistej, m.in. każdy pracownik otrzymuje co 2 godziny świeżą maseczkę jednorazową, a w pomieszczeniach socjalnych wyznaczono tzw. ambasadorów bezpieczeństwa, zwracających uwagę na stosowanie nowych zasad - dodał.