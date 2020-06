Europejczycy nie chcą jeść insektów i mięsa z probówki (badanie)

Polskie firmy wyeksportują do Singapuru żywność wartą około 5 mln zł

Organizacja ujawniła wyniki swojego najnowszego raportu na podstawie wywiadów przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2019 r. z 11 tys. konsumentów z 11 krajów europejskich (Austria, Belgia, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania). BEUC badało poziom świadomości konsumenckiej Europejczyków po zapowiedziach Komisji Europejskiej ws. Nowego Zielonego Ładu.

Przykładowe pytania zadane podczas wywiadów to m.in.: Jak dużą wagę przywiązujesz do wpływu swoich wyborów żywieniowych na środowisko? Czy zamierzasz ograniczyć spożycie czerwonego mięsa? Czy Twój rząd robi wystarczająco dużo, aby promować zrównoważoną żywność?

Okazało się, że choć konsumenci nie widzą prostego związku między swoimi nawykami żywieniowymi a stanem środowiska, większość jest świadoma wpływu nawyków żywieniowych na środowisko w ogóle, a dwie trzecie konsumentów jest otwartych na zmianę swoich nawyków żywieniowych dla środowiska.

Uczestnicy badania wskazali, że czynnikami, które uniemożliwiają im bardziej zrównoważoną dietę są: cena, brak wiedzy, niejasne informacje i ograniczony wybór zrównoważonych opcji.

Nieco ponad 40 proc. uczestników badania twierdzi, że przestało jeść lub ograniczyło spożycie czerwonego mięsa ze względu na troskę o środowisko. Jednocześnie ankietowani przyznali, że w niewielkim stopniu zainteresowani są owadami i mięsem hodowanym w laboratorium. Za to lepiej akceptują roślinne "burgery” i tradycyjne wegetariańskie jedzenie (np. rośliny

strączkowe) jako alternatywne źródła białka.

Okazało się również, że tylko 16% konsumentów uważa, że ich rząd robi wystarczająco dużo, aby wspierać zrównoważony rozwój żywności na poziomie produkcji i konsumpcji.

- Nasze badanie pokazuje, że większość konsumentów chce zmienić swoje nawyki żywieniowe, ale nie jest to łatwe zadanie. Zmiany należy wprowadzić na kilku poziomach, aby wybór zrównoważony stał się oczywistym wyborem - powiedziała Monique Goyens, dyrektor generalny BEUC.

W ocenie Goyens to organy regulacyjne, producenci żywności i detaliści mają do odegrania kluczową rolę w dostosowaniu swoich cen, marketingu i wszystkich innych czynników do tego, aby Europejczycy jedli w bardziej zrównoważony sposób.

Pełna treść raportu dostępna jest w języku angielskim pod adresem: http://www.beuc.eu/publications/most-eu-consumers-open-eat-more-sustainably-face-hurdles-new-survey-shows/html