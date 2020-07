Europoseł Jurgiel pyta KE w sprawie interwencji na rynku wieprzowiny

Europoseł Krzysztof Jurgiel (PIS) skierował pytanie do Komisji Europejskiej na temat możliwości interwencji na rynku wieprzowiny w postaci dopłat do przechowywania mięsa z kością i dopłat do eksportu.