Fermy Woźniak będą dostarczać jaja do Singapuru

— Singapur jest niezwykle atrakcyjnym rynkiem dla każdego producenta żywności z prostej przyczyny: niemal wszystkie towary, dostępne na półkach tego wysoce rozwiniętego pod względem technologicznym i gospodarczym kraju pochodzą z eksportu — mówi pełnomocnik zarządu, Barbara Woźniak.

“Niemal wszystkie” nie jest tu wyolbrzymieniem: produkcja wewnętrzna nie pozwala na zaspokojenie nawet 10 proc. miejscowych potrzeb żywnościowych. Grunty uprawne i hodowlane zajmują zaledwie 1,5 proc. powierzchni tej republiki. Krajowa produkcja rolna koncentruje się głównie na warzywach, owocach morza i jajach. Ryby, warzywa liściaste i jaja należą do najczęściej konsumowanych produktów spożywczych w Singapurze. W 2019 r. produkcja lokalna zaspokoiła 14% popytu na warzywa liściaste, 26% popytu na jaja oraz 10% popytu na ryby.

I chociaż rząd Singapuru od dawna planuje zwiększyć ten odsetek (do 2030 roku produkcja własna ma wzrosnąć do 30 proc.), to wizja ta jest dość odległa, choć uruchomiono dotację w wysokości 30 mln SGD na wsparcie krajowej produkcji jaj, warzyw liściastych i ryb w celu zwiększenia mocy produkcyjnych w ciągu najbliższych 6 do 24 miesięcy.

W dobie globalnej pandemii większość swoich wysiłków kierunkuje na utrzymanie obecnych i budowanie nowych łańcuchów dostaw.

Wicepremier Heng Swee Keat przyznał na początku kwietnia, że z racji pandemii, prace nad budowaniem nowych partnerstw biznesowych musiały w ostatnich tygodniach znacznie przyspieszyć: "Zacieśniamy współpracę z wieloma krajami. Rozszerzanie listy partnerów ma na celu zachowanie ciągłości dostaw i zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju — nawet w tak wyjątkowych sytuacjach, z jakimi mamy do czynienia obecnie" — cytuje wicepremiera portal Straitstimes.com.

Jak komentuje Anna Tukalska z Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze, fakt, że to właśnie polski producent stanie się kolejnym ogniwem singapurskiego łańcucha dostaw, jest wynikiem sprawnego działania wszystkich zainteresowanych stron.

— Zgłoszenie konkretnego zapotrzebowania na jaja stołowe i produkty jajeczne przez rząd singapurski oraz poszukiwanie nowych, alternatywnych ścieżek dostaw tychże produktów w związku z pandemią niewątpliwie przyspieszyło podjęcie decyzji o otwarciu rynku dla polskich produktów z branży jajek stołowych — komentuje Tukalska.