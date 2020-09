Fermy Woźniak: Kura w klatce żyje z poszanowaniem jej dobrostanu

Od kilku lat, w opinii publicznej, toczy się dyskusja wokół szczęśliwości kur znoszących jaja w hodowlach przemysłowych. Każde z oznaczeń pojawiających się na skorupkach – 0,1,2,3, ma swoich zwolenników oraz przeciwników ze względu na dobrostan zwierząt lub bezpieczeństwo spożycia jaja. Nie zmienia to jednak faktu, że Polska należy do europejskiej czołówki producentów jaj konsumpcyjnych, a jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz chów klatkowy, oznaczany „trójką”, stanowi ponad 80% udziału rynku. Szczęśliwa kura to ta znosząca jajo w klatce, na ściółce czy na wolnym wybiegu?

Metody chowu i oznaczania jaj

W Polsce obecne są cztery metody chowu kur niosek. Dominującym modelem jest chów klatkowy, którego udział w rynku to ponad 80%, ściółkowy to około 11%, wolny wybieg niecałe 4%, natomiast chów ekologiczny wynosi poniżej 1%. Metoda chowu przekłada się na oznaczenia pojawiające się na skorupkach jaja:

Cyfra 0 – oznacza, że jajo pochodzi z hodowli ekologicznej, od kury z wolnego wybiegu. Wedle przepisów na jeden metr kwadratowy kurnika może przypadać najwyżej sześć ptaków. Zwierzęta muszą być karmione paszą z upraw ekologicznych.

Cyfra 1 – oznacza, że jaja zostały zniesione przez kury z wolnego wybiegu. Mogą one opuszczać kurnik, w którym mają miejsce na grzędzie oraz ściółce.

Cyfra 2 – kury są trzymane w kurniku, nie mogą wyjść na świeże powietrze. Mogą jednak swobodnie poruszać się po kurniku, nie są trzymane w klatkach a w wielopoziomowych wolierach. Co najmniej jedna trzecia kurnika jest pokryta ściółką.

Cyfra 3 – oznacza, że jajo zostało zniesione przez kurę z chowu klatkowego.

Wokół „trójek” toczy się najbardziej zażarta dyskusja. Obrońcy praw zwierząt apelują do producentów o rezygnację z tej metody chowu oraz do konsumentów o wybieranie jaj oznaczonych 2, 1 lub 0. Warto jednak zaznaczyć, że dyrektywa dobrostanowa z 1999 roku ustanowiła nowe parametry techniczne, zapewniając kurom znacznie większą powierzchnię użytkową klatki, lepsze warunki do gniazdowania, grzebania czy pojenia oraz karmienia. Komisja Europejska dała czas producentom jaj do 2012 roku na wprowadzenie zmian. Po tej dacie, jaja wyprodukowane w starym systemie klatkowym nie mogły trafić do obrotu w handlu.



- Dzisiaj kura „w klatce” żyje z poszanowaniem jej dobrostanu. Ma stały dostęp do pokarmu najwyższej jakości, do czystej wody, używa kąpieli piaskowych, jest jej ciepło. Wreszcie może swobodnie znosić jaja. Pamiętajmy, że znoszenie jaj jest funkcją rozrodczą i w momencie poczucia zagrożenia kura przestaje je produkować. W warunkach optymalnych, gdy nie jest narażona na ataki dzikich zwierząt, czy zarażenie się pasożytami powinna znosić jedno dziennie. Kury z chowów wolno wybiegowych znoszą o połowę mniej jaj, gdyż żyją w ciągłym poczuciu zagrożenia, a to przekłada się na ich ilość – dodaje Barbara Woźniak, Prezes firmy Ovotek i Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, właściciela marki Zdrovo.

Chów alternatywny to droższe jaja