Fermy Woźniak: Niedobór jaj na rynku generuje wysokie ceny

Branża spożywcza, produkcyjna dobitnie odczuwa skutki zaistniałej sytuacji, zarówno na rodzimym rynku, jak i globalnie – mówi Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek.

Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek. fot. materiały prasowe

Rosnące koszty działalności

- Producenci żywności szczególnie mocno odczuwają zmiany związane z podwyżkami gazu, czy energii elektrycznej. To głównie na tych źródłach oparty jest system produkcji, co sprawia, że wzrost cen gazu o 500% powoduje drastyczny wzrost kosztów wytworzenia produktu, a tym samym musi wpłynąć na jego cenę końcową. Ponadto wojna w Ukrainie zbiegła się z wzmożonym okresem dostaw przed Wielkanocą, a związane z nią sankcje nałożone na Rosje dodatkowo zmieniły teraźniejszą sytuację na rynku eksportowym. Obserwujemy także nawrót grypy ptaków w Europie i na świecie, która zagraża zarówno hodowlom mięsnym, jak i jajecznym – mówi Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek.

- Branża produkcji żywności ma za sobą dwa trudne lata i wszystko wskazuje na to, że ten także okaże się dość ciekawy. Wielu producentów jaj musiało zweryfikować swoje biznesy w związku z wysokimi kosztami operacyjnymi – co oznacza ograniczenie produkcji lub niestety jej całkowite zamknięcie. Co w konsekwencji sprawia, że podaż jaj jest nieadekwatna do popytu, dramatycznie brakuje jaj na rynku, a w rezultacie przekłada się to na bardzo wysokie ceny, które uderzają w sektor b2b (przetwórstwo) i finalnie w konsumenta przy sklepowej półce - tłumaczy.

Zakazy i utrudnienia eksportowe

Barbara Woźniak zauważa, że rynki azjatyckie otwierają się na import produktów żywnościowych, w tym jaj konsumpcyjnych oraz produktów przetwórstwa jaj, ze względu na zdziesiątkowane stada przez grypę ptaków, która ponownie zaczyna dominować w tym regionie. Statystyki unijnego wywozu są dowodem na to, że Korea Południowa i Japonia, są jednymi z najważniejszych państw odpowiadających za wysokie zamówienia z Europy, niestety tym eksporterem nie jest Polska.

- Z monitoringu prowadzonego przez analityków KIPDiP wynika, że po wrześniu 2021 roku unijny wywóz jaj i przetworów do państw trzecich (z wył. UK) był wyższy o 21,4 proc. w porównaniu do roku 2020 i wyniósł 215,0 tys. ton. Utrzymała się zatem dotychczasowa tendencja wzrostowa. W dalszym ciągu wysyłki napędzał silny popyt ze strony największego odbiorcy, czyli Japonii. Japończycy sprowadzili z UE w analizowanym okresie 59,1 tys. ton, co oznacza aż 18,5 proc. wzrost w porównaniu do roku 2020. W grupie państw z regionu Azji, które sprowadzały z państw unijnych najwięcej towarów jajecznych, była wspomniana Korea Południowa. Kraj ten zaimportował w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku łącznie 7,8 tys. ton jaj i produktów przetwórstwa, czyli aż o 21,1 proc. więcej niż w roku poprzednim - informuje.

- Niestety, jaja eksportowane z UE do Korei nie są od polskich producentów, gdyż Polska i Korea nadal nie podpisały stosownego certyfikatu weterynaryjnego dopuszczającego eksport jaj lub jaj w proszku, a także drobiu do obrotu na rynku koreańskim. Proces ten jest żmudny i nie zostanie szybko rozwiązany. Bez silnych przedsiębiorców nasze państwo nie będzie dobrze funkcjonować, bo przekłada się to chociażby na rynek pracy. Dzięki doświadczeniu i ugruntowanej pozycji Ferm Woźniak potrafimy radzić sobie na rynku globalnym i krajowym, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy producent odnajdzie się w niesprzyjającej rzeczywistości bez wsparcia zaangażowanych instytucji państwowych – podkreśla Barbara Woźniak.

Digitalizacja kanałów sprzedaży

Digitalizacja kanałów sprzedaży to kolejne wyzwanie dla branży spożywczej. Jak wynika z zeszłorocznego badania "E-commerce B2B – perspektywa branży spożywczej" realizowanego wśród firm produkcji i handlu artykułami spożywczymi, cyfryzacja sprzedaży B2B w tym sektorze jest znacznie mniej zaawansowana niż ogółem w badanych przedsiębiorstwach. Wśród wszystkich ankietowanych podmiotów z różnych gałęzi gospodarki, odsetek firm sprzedających online wyniósł 41%. W przypadku sektora spożywczego jedynie 19%. Przyspieszenie e-handlu w czasie pandemii dostrzegło 42%, a tylko co piąty sprzedawca B2B korzysta z e-commerce.

Wedle prognoz digitalizacja sprzedaży B2B w branży spożywczej powinna przyspieszyć w ciągu 3 lat. Główne motywacje producentów do wdrożenia e-commerce to zwiększenie sprzedaży eksportowej, mniejsza wrażliwość na sezonową fluktuację przychodów oraz szansa na większą stabilizację.

Bezpieczeństwo i jakość produktów

- Zwrot ku temu, co lokalne wynika m.in. z optyki konsumentów, gdyż regionalne produkty utożsamiane są z wysoką jakością, świeżością i bezpieczeństwem. Kolejną zauważalną zmianą wśród wyborów konsumenckich, jest większe zwrócenie uwagi właśnie na jakość i bezpieczeństwo produktów, które lądują na ich talerzach. Chętniej sięgamy po produkty proste, nieprzetworzone, które pozwalają wyczarować w domowej kuchni pełnowartościowe posiłki, ale i one muszą być przebadane oraz świeże - podkreśla Barbara Woźniak.

- W każdej jednostce należącej do Grupy Woźniak prowadzimy stały monitoring mikrobiologiczny – surowca, produktu gotowego oraz personelu i środowiska – zgodnie z analizą zagrożeń. Posiadamy także swój autorski, ponadnormatywny system kontroli jakości EGGIDA, w ramach którego wykonujemy dodatkowe, niewymagane przez jednostki nadzorujące badania zapewniające bezpieczeństwo jaj. Jest to nasza wewnętrzna kontrola w ramach procedur bezpieczeństwa oraz spełnienia najwyższych, rozszerzonych wymogów dotyczących jakości. Nasze jaja są wolne od antybiotyków - informuje.

- Nie podajemy ich naszym nioskom na żadnym etapie produkcji jaj. Skupiamy się przede wszystkim na prewencji, dlatego wdrażamy programy, które mają na celu zapobiegania chorobom naszych stad. Wzrost świadomości konsumentów w temacie jakości spożywanych produktów to ważny sygnał dla producentów, że ich wysiłki i inwestycje są doceniane, a co więcej opłaca się wdrażać kolejne innowacje, które jeszcze mocniej wpłyną na bezpieczeństwo dostarczanej żywności – zaznacza Barbara Woźniak.