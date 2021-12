Fermy Woźniak: Opór społeczny wydłuża odchodzenie branży od chowu klatkowego

W lokalizacjach, w których staramy się o pozwolenia na wolny wybieg, spotykamy się z niechęcią mieszkańców. Protesty powodują, że inwestycje znacząco się opóźniają - wskazuje Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Woźniak.



Fermy Woźniak: Mieszkańcy wsi nie chcą ferm jaj z chowu klatkowego. fot. mat. pras.

Koniec ery klatkowej a polska rzeczywistość

Od lat toczy się dyskusja na temat dobrostanu kur znoszących jaja w hodowlach przemysłowych. W ostatnim roku, za sprawą zapowiedzianego przez Unię Europejską końca ery klatkowej do 2027 roku, przybrała ona na sile. Pomimo coraz większej ilości deklaracji sieci handlowych oraz konsumentów o kupowaniu jaj z alternatywnych systemów hodowli w Polsce nadal królują jaja klatkowe. Obserwując rynek i biorąc pod uwagę możliwości producenci wprowadzają do swojej produkcji wolny wybieg uważany przez organizacje prozwierzęce za najlepszą, aktualnie dostępną formę chowu. Jednak, jak to wygląda w praktyce?

Wolny wybieg a dobrostan kur

Jaja pochodzące z chowu wolnowybiegowego oznaczane są numerem 1. Kury te mieszkają w kurnikach i mają dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu. Mają możliwość grzebania w ziemi, czy biegania. W kurniku musi znajdować się odpowiednia ilość słomy, którą powinna być pokryta co najmniej 1/3 powierzchni podłogi. Na 1 metr kwadratowy nie może przypadać więcej niż 9 kur, a na każdą z nich powinny przypadać 4 metry wybiegu.

W Polsce obecnie chów wolnowybiegowy to niecałe 4% produkcji jaj. Jedną z firm, która wprowadziła tę formę chowu alternatywnego są Fermy Drobiu Woźniak.

- Zmieniające się zwyczaje zakupowe konsumentów dają nam wiele wskazówek, w którą stronę powinniśmy iść i jakie decyzje podejmować. Dlatego już od ponad ośmiu lat stale modernizujemy naszą architekturę wytwórczą i wdrażamy chów alternatywny, jednakże proces związany z jego wdrażaniem obarczony jest trudnościami zarówno ze strony urzędów, jak i czynnikami społecznymi. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest spora różnica między deklaracjami konsumentów (w temacie chowu kur, ekologii etc.), a rzeczywistością. Na naszej drodze do wolnego wybiegu spotkaliśmy się z wieloma przeszkodami, które nie wybrzmiewają w społecznej dyskusji – podkreśla Barbara Woźniak, Prezes firmy Ovotek i Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, właściciela marki Zdrovo.

Biurokracja hamuje inwestycje w wolny wybieg

Fermy Drobiu Woźniak starały się o pozwolenie na otwarcie swojego pierwszego wolnego wybiegu ponad dwa lata.

- Proces starania się o pozwolenie na modernizację naszych istniejących już kurników trwał od 2019 roku, przeszło dwa lata. To bardzo długi okres, który skutecznie hamuje inwestycje i powoduje, że proces zmian zachodzi w Polsce bardzo wolno i to nie z winy producentów. Nasz wybieg ma doskonałą lokalizację, która w żaden sposób nie przeszkadza w funkcjonowaniu lokalnej społeczności, gdyż ferma oddalona jest od pierwszych zabudowań, okolona lasem i polem, a mimo to przez protesty okolicznych mieszkańców tak długo czekaliśmy na pozwolenie – dodaje Barbara Woźniak.

Mieszkańcy wsi nie chcą ferm wolnowybiegowych

Warto podkreślić, że producenci spotykają się także z oporem lokalnej społeczności, która obawia się degradacji środowiska, odoru, czy chorób przenoszonych przez ptactwo.

- W innych lokalizacjach, w których staramy się o pozwolenia na wolny wybieg, także spotykamy się z niechęcią mieszkańców. Obawiają się oni degradacji terenów zielonych przez kury, nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych czy odoru. Jako producent i inwestor spotykamy się na konsultacjach społecznych, tłumaczymy i rozwiewamy wątpliwości, jednak nierzadko nastawienie jest bardzo negatywne, a protesty powodują, że inwestycje znacząco się opóźniają. Jako duży, prężnie działający przedsiębiorca widzimy, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w kwestii edukacji i podnoszenia świadomości konsumentów. Dzisiaj jest to mocno deklaratywne - konsument opowiada się za chowami alternatywnymi w szeregu raportów, jednakże kiedy dochodzi do faktycznych działań – decyzje są najczęściej na nie – mówi Barbara Woźniak.

Wysokie koszty hamują zmiany

Jak pokazują ostatnie dane Krajowej Izby Drobiu i Pasz udział jaj klatkowych w produkcji jaj ogółem wyniósł w Polsce, w 2020 roku, 81,1%. Co oznacza, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie o 9,4 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł udział produkcji alternatywnej, z 9,5% w roku 2010 do 18,9% w 2020.

Europejscy producenci jaj głośno sprzeciwiają się narzuceniu przez UE zakazu chowu klatkowego, gdyż obawiają się, że po raz kolejny to na nich będzie spoczywał koszt przeobrażenia dotychczasowych systemów na alternatywne. Niecałe 10 lat temu, w 2012 roku, ponieśli oni wielomilionowe koszty modernizacji kurników, by dostosować je do zmieniających się przepisów, a wielu z nich do dzisiaj spłaca zaciągnięte wtedy kredyty. Ostatecznie za te zmiany zapłaci konsument, gdyż alternatywne metody chowu tj. ściółka, wolny wybieg, czy ekologiczny przekładają się na cenę końcową jaja, która nadal jest dominującym czynnikiem determinującym zakup przez konsumenta.

- Cena jest ważnym determinantem wyboru, nie tylko konsumenta w sklepie, ale przede wszystkim przetwórców czy producentów, którzy używają jaj do produkcji majonezów, makaronów itd. Przejście w skali całego kraju na w pełni alternatywny chów jest po pierwsze niemożliwe ze względu na mniejsze wolumeny produkcji, po drugie przy „wolnym wybiegu” potrzebna byłaby niewyobrażalna ilość terenu, a po trzecie znacząco odbije się to na kieszeni kupujących. Już dzisiaj obserwujemy, że na jaja ściółkowe, a tym bardziej wolnowybiegowe decydują się mieszkańcy dużych miast, natomiast w mniejszych miejscowościach oraz na wsiach nadal króluje klatka - zaznacza Barbara Woźniak.

Jajo z klatki jest najbezpieczniejsze

Nie da się ukryć, że jajo z tzw. klatki jest najbezpieczniejsze pod kątem mikrobiologicznym dla konsumentów. System ten gwarantuje pełną kontrolę nad kurą i jajem, dzięki czemu ryzyko przenoszenia bakterii jest maksymalnie minimalizowane.

W publikacji naukowej z 2020 roku poświęconej ryzyku skażenia żywności na podstawie wielu źródeł i badań określono, że system wolnowybiegowy nie jest tak bezpieczny, jak sądzono. Okazuje się, że wybieg bez ograniczeń może niekorzystnie wpływać na jakość produktu oraz dobrostan ptactwa. Warunkują to czynniki zwiększonego ryzyka, takie jak: trudność utrzymania standardów higienicznych, podatność na styczność z czynnikami zakaźnymi, możliwość niezbilansowanej diety, zagrożenie ze strony drapieżników.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w systemie wolnowybiegowym to przede wszystkim: Salmonella, Campylobacter i Escherichia coli. Niektóre badania wykazały, że w tym systemie chowu występuje większy ładunek tych bakterii niż w systemie konwencjonalnym. W celu zwalczania drobnoustrojów w drobiu, stosowane są metody zarówno przed cyklem hodowlanym (np. bioasekuracja, szczepienia, selekcja genetyki), jak i po nim (np. zaplanowany ubój do identyfikacji stad). Jednak potrzeba zwiększonej profilaktyki powoduje zwiększenie się kosztów produkcyjnych, co przekłada się na cenę końcową jaja dla konsumenta.

Bez względu na metodę chowu każde jajo pod kątem wartości odżywczych i witamin, ma ich ten sam poziom. System chowu nie wpływa także na smak jaja, tutaj rolę odgrywa pasza i jej odpowiednie bilansowanie.