Pandemia pchnęła nas na nowe tereny, między innymi do Azji. W poszukiwaniu nowych rynków zbytu, zdecydowaliśmy się wejść do Singapuru. Jesteśmy jedynym producentem z Polski, który wysyła jaja na ten rynek - mówi nam Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, Prezes firmy Ovotek i właścicielka marki Zdrovo.







Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, Prezes firmy Ovotek i właścicielka marki Zdrovo. fot. mat. pras.

Fermy Woźniak o efektach wojny w Ukrainie

Barbara Woźniak wskazuje w rozmowie z Portalem Spożywczym, że wojna w Ukrainie doprowadziła do zerwania budowanych latami łańcuchów dostaw, co miało i nadal ma niebagatelne konsekwencje dla producentów żywności.

- Już od dłuższego czasu jesteśmy postawieni w trudnej sytuacji wywołanej m.in. przez wzrastające koszty produkcji, a dodatkowo zmagaliśmy się z olbrzymimi niedoborami surowców – warto podkreślić, że Rosja była dotychczas pierwszym, a Ukraina piątym na świecie eksporterem zbóż, których zmniejszona dostępność i zwiększony koszt wpłynęły w ostatnich miesiącach na podniesienie cen bardzo dużej części produktów w skali globalnej - dodaje.

Fermy Woźniak o wzrostach kosztów

Woźniak przyznaje, że w momencie wybuchu wojny Fermy Woźniak skupiły się na aspektach, które były odczuwalne natychmiast – takich, jak dla przykładu właśnie ograniczony dostęp do zbóż.

- Dziś patrzymy na tę sytuację wiedząc już, jakie są jej długofalowe konsekwencje. Duży wzrost kosztów energii oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych sprawiają, że ceny żywności bardzo dynamicznie windują, co odbija się na wszystkich uczestnikach rynku. Choć rządowa strategia bezpieczeństwa żywnościowego zakłada częściowe przejęcie od Ukrainy roli głównego producenta żywności dla Europy, a z uwagi na siłę polskiego sektora spożywczego, rządzący spodziewają się rozwoju produkcji, to w tej chwili nie wiemy jeszcze co wydarzy się w najbliższym sezonie. Polscy producenci borykają się z gigantycznymi wzrostami kosztów. Wielu jest zmuszonych do redukcji produkcji, a niekiedy nawet do zamykania fabryk. Problemem, któremu branża będzie musiała stawić czoła będą właśnie te dalekosiężne problemy. My sami ocenimy sytuację w styczniu, po weryfikacji cen i wówczas będziemy podejmować decyzje związane z naszą produkcją. Musimy realnie ocenić sytuację, a wiadomo już, że po podwyżkach, konsument pewnych towarów po prostu nie kupi - dodaje.

Fermy Woźniak o eksporcie polskiej żywności

Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak zaznacza, że Polska jest silnym producentem żywności, więc jesteśmy w pewnym sensie bezpieczni, bo produkujemy z nadwyżką, która jest następnie eksportowana na rynki zagraniczne.

- Dziś rodzimi producenci powinni szukać (i już to robią) nowych łańcuchów dostaw i destynacji eksportowych, również poza kontynentem europejskim, poszukując możliwości w Azji czy Ameryce. Jak wskazuje GUS, w pierwszym półroczu tego roku z Polski wyeksportowano towary o wartości 165,4 mld EUR, import osiągnął prawie 177,0 mld EUR, a saldo handlu zagranicznego wyniosło ok. 11,6 mld EUR. Od stycznia do czerwca 2022 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 19,1% wyższy niż przed rokiem. Zwiększyła się również skala polskiego eksportu do Ukrainy, do tego stopnia, że nasz wschodni sąsiad zajął siódme miejsce wśród krajów, do których Polska eksportuje swoje produkty. Spadła za to skala eksportu na Rosję i Białoruś - mówi.

Jaja z Polski w Azji

Pandemia pchnęła Fermy Woźniak – paradoksalnie – na nowe tereny, między innymi do Azji.

- W poszukiwaniu nowych rynków zbytu, zdecydowaliśmy się wejść do Singapuru. Jesteśmy jedynym producentem z Polski, który wysyła jaja na ten rynek, a nasze produkty stanowią tam aż 9 proc. całej dostępności jaj. A to nie jedyny kierunek, na który wprowadziliśmy pioniersko jaja spod szyldu Ferm Drobiu Woźniak. Aż 66 proc. naszej produkcji stanowi eksport. Nasze produkty wysyłamy do ok. 40 krajów na trzech kontynentach – do krajów europejskich, afrykańskich i właśnie azjatyckich - mówi Barbara Woźniak.

Polska jest potęgą w zakresie eksportu jaj – zarówno w Unii Europejskiej, jak i w skali świata. Jak wskazuje raport PKO podsumowujący rynek jaj po wybuchu wojny, polskie firmy są na szóstym miejscu w Unii Europejskiej pod kątem produkcji jaj, z wynikiem na poziomie 11,7 miliardów sztuk w skali roku. Obok Polski, głównymi producentami są: Holandia, Włochy, Hiszpania, Niemcy i Francja.

- Również Izrael to dla nas bardzo cenny kierunek eksportowy. Staraliśmy się o tę współpracę kilka lat, tocząc rozmowy z polskimi organami państwowymi. Cieszy nas bardzo, że jako największa firma zajmująca się produkcją jaj konsumpcyjnych i przemysłowych w kraju zostaliśmy wybrani przez Izrael, aby na naszym terenie przeprowadzono audyt. Sprostaliśmy niezwykle wymagającym kryteriom, dzięki czemu dwie nasze sortownie już otrzymały stosowne pozwolenia na eksport - dodaje Woźniak.

Azja otwiera się na polską żywność

Polscy producenci stale poszukują nowych rynków zbytu dla swoich produktów, niestety uciekający czas i sytuacja w kraju i na świecie nie są dla nas sprzymierzeńcami - dodaje nasza rozmówczyni.

- Procesy zdobywania pozwoleń od zawsze były niezwykle żmudne i skomplikowane. Warto podkreślić, że rynki azjatyckie otwierają się na import produktów żywnościowych, w tym jaj konsumpcyjnych oraz produktów przetwórstwa jaj, ze względu na stada zdziesiątkowane przez grypę ptaków. Statystyki unijnego wywozu są dowodem na to, że Korea Południowa i Japonia, są jednymi z najważniejszych państw odpowiadających za wysokie zamówienia z Europy, niestety tym eksporterem nie jest Polska - wskazuje.

Bez silnych przedsiębiorców nasze państwo nie będzie dobrze funkcjonować, bo przekłada się to chociażby na rynek pracy. Dzięki doświadczeniu i ugruntowanej pozycji Ferm Woźniak potrafimy radzić sobie na rynku globalnym i krajowym, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy producent odnajdzie się w niesprzyjającej rzeczywistości bez wsparcia zaangażowanych instytucji państwowych. Dziś możemy powiedzieć, że nadszedł najwyższy czas na to, by taka pomoc się pojawiła - podsumowuje.

