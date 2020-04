Fermy Woźniak: Popyt na jaja przed Wielkanocą podobny jak w latach poprzednich (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Przed nami Wielkanoc, jakiej jeszcze nie było. Jednak nawet w dobie kwarantanny na świątecznym polskim stole nie może zabraknąć jaj. Czy obserwowany przez Państwa tegoroczny popyt na jaja różni się znacząco od lat poprzednich?

Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Woźniak: Sytuacja w tym roku jest wręcz niepowtarzalna. Rozpatrując popyt na jaja przede wszystkim należy rozróżnić kwestię czy mówimy o jajach konsumpcyjnych czy jajach do przetwórstwa. O ile w pierwszej kategorii rzeczywiście można zauważyć wzrost popytu ze względu na sytuację na rynku, o tyle w drugiej mamy drastyczny spadek. Wzrost popytu na jaja konsumpcyjne to naturalne zjawisko w okresie przedświątecznym – tutaj nie zauważyliśmy niczego wyjątkowego. Obecna wyjątkowa sytuacja z pewnością nie sprawi, że nie będziemy kontynuować naszej polskiej tradycji Świąt Wielkiej Nocy, jednakże nie będzie to już czas spędzany w szerokim gronie, a raczej w ramach 'social distancing', niestety.

Jak wyglądały przedświąteczne tygodnie w Fermach Woźniak? Jak koronawirus wpływa na bieżące funkcjonowanie firmy, organizację pracy?

Fermy Woźniak w zasadzie od momentu pojawienia się pierwszych sygnałów o pandemii w Chinach, czyli już w styczniu, wprowadziły szereg procedur prewencyjnych. Nasi pracownicy zostali szeroko przeszkoleni w tym zakresie. Wysyłamy dużo transportu za granicę, dlatego też bezpieczeństwo naszych pracowników jest absolutnym priorytetem. Kierowcy dostarczający jaja poza Polskę wyposażeni są w jednorazową odzież ochronną, rękawiczki i oczywiście płyny do dezynfekcji, są także poinstruowani i przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych. Staramy się organizować pracę tak, aby zachować zasady bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy system rotacyjny w ramach zmianowego czasu pracy. Atmosfera z pewnością jest napięta, bo każdy z nas funkcjonuje w oparach lęku o siebie i naszych bliskich. Staramy się skupiać na zadaniach i cieszyć się, że w ogóle mamy pracę, szczególnie w obliczu wielu ludzkich tragedii, których jest mnóstwo wokoło.