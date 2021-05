Fermy Woźniak: Poza Europą nie mówi się o chowach alternatywnych

- Poza Europą nie mówi się szeroko o chowach alternatywnych, ponieważ m.in. w krajach trzecich liczy się wyłącznie cena, a jaja są głównie przeznaczane do przetwórstwa - mówi nam Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Woźniak.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 07-05-2021, 15:02

Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Woźniak wskazuje, że alternatywne chowy kur niosek to nośny temat, ale głównie w Europie. fot. PTWP

Polskie firmy jajeczne od lat inwestują w chowy alternatywne.

Dla odbiorców spoza UE liczy się głównie cena, a nie system chowu kur niosek.

Tempo inwestycji polskich producentów w chowy alternatywne przyspieszyłoby dzięki pomocy rządu.

Barbara Woźniak wskazuje, że Fermy Woźniak od dawna obserwują rynek, reagują na zachodzące zmiany, a nawet je wywołują.

- Inspiruje nas konsument, jego zwyczaje zakupowe i wybory dają nam wiele wskazówek, w którą stronę powinniśmy iść, jakie decyzje podejmować. Dlatego już od ponad ośmiu lat stale modernizujemy naszą architekturę wytwórczą i wdrażamy chów alternatywny. Dodatkowo jako duży przedsiębiorca, mamy świadomość, że jeden determinant to biznes, ale inny to także odpowiedzialność i zrównoważona produkcja, która ma wpływ na edukację konsumentów oraz ich postawę, zwłaszcza w Europie - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jaja z chowu klatkowego nie znikną

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że europejscy producenci, w tym oczywiście Polska, dostarczają jaja nie tylko na rynek rodzimy czy europejski, a globalnie.

- Poza Europą nie mówi się szeroko o chowach alternatywnych, ponieważ m.in. w krajach trzecich liczy się wyłącznie cena, a jaja są głównie przeznaczone do przetwórstwa. Dopóki ta tendencja nie będzie powszechna w tamtych krajach, chów klatkowy w dalszym ciągu będzie miał widoczny udział procentowy w rynku - mówi.

Rządowe dotacje motorem zmian?

Woźniak podkreśla, że transformacja z systemu produkcji jaj "trójek" na system "dwójkowy" jest ogromną inwestycją liczoną w milionach.

- Ponadto ogromne koszty wiążą się także z utylizacją starych rozwiązań trójkowych. Transformacja wymaga zrównoważonego podejścia i zrozumienia producenta. To nie dzieje się w dobę, a zmiana pochłania wielomilionowe inwestycje. Nie ukrywamy, że wsparcie państwa dla przedsiębiorców i wprowadzenie programu dotacji, przyspieszyłoby zmiany. Dziś przedsiębiorcy muszą się modernizować, gdyż wymagają tego przepisy prawa, ale finansowanie w 100% leży po naszej stronie. Gdybyśmy otrzymali wsparcie, to te zmiany zadziałyby się dużo szybciej, bo nie jest to kwestia niechęci, a wielomilionowych nakładów finansowych, które dzisiaj są wręcz nieosiągalne - podsumowuje.