Nasza firma eksportuje przeszło 70 procent produkcji, ponieważ Polska jest za małym rynkiem, aby zagospodarować cały nasz asortyment - mówiła na FRSiH 2022 Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak.

Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak. fot. PTWP

Fermy Woźniak: ceny zbóż poszybowały w górę

- Zboża w Polsce nie brakowało wcześniej i nie brakuje obecnie, ale zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie ceny zbóż poszybowały o kilkadziesiąt procent do góry, co niestety musiało się przełożyć na wzrost cen naszych produktów. Jesteśmy największym producentem jaj konsumpcyjnych w Polsce i drugim w Europie. Jesteśmy również największym producentem w Polsce produktów jajecznych i z tego powodu zużywamy bardzo dużo zbóż. Było wiele problemów ze zbożem, wiele spekulacji, bo rolnicy m.in. wstrzymywali sprzedaż zbóż w oczekiwaniu na lepsze ceny - mówi Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak.

Fermy Woźniak: Wzrost cen jaj i produktów jajecznych

Tłumaczy, że przekłada się to na wzrost cen ich produktów, co z jednej strony przynosi satysfakcjonujące marże, ale z drugiej strony powoduje, że te produkty są bardzo drogie.

Dodajmy do tego wzrost cen energii i gazu. To są gigantyczne podwyżki, wzrosty kilkuprocentowe, a dodatkowo jest inflacja. Wszystko to się przekłada na to, że produkt finalny jest bardzo drogi. I o tyle, o ile jaja wciąż pozostają najtańszą żywnością i też bardzo dobrą, to o tyle na produkty jajeczne zaczyna spadać popyt. Bo ten produkt finalny staje się bardzo drogi - wyjaśnia Barbara Woźniak.

- Podam przykład – produkujemy białko w proszku. Jeszcze dwa lata temu kosztowało ono 5 euro za kilogram, zaś dziś 18 euro. Firmy, które wcześniej robiły kontrakty, obecnie nie chcą się w ogóle kontraktować. Czyli następuje handel doraźny – jeśli trzeba to przedsiębiorstwa kupują, ale nie chcą się wiązać kontraktami, bo ceny są bardzo wysokie - dodaje.

Fermy Woźniak eksportują ponad 70 proc. swojej produkcji

W poszukiwaniu nowych rynków zbytu, firma Fermy Woźniak zdecydowała się wejść do Singapuru. Jak informuje, jest jedynym producentem z Polski, który wysyła jaja na ten rynek.

- Nasza firma eksportuje przeszło 70 procent produkcji, ponieważ Polska jest za małym rynkiem, aby zagospodarować cały nasz asortyment. Od przeszło 20 lat jesteśmy praktycznie na całym świecie, nasze jaja są między innymi na Malediwach. My zawsze poszukiwaliśmy nowych rynków zbytu. W naszej branży podstawowym kryterium jest uzyskanie pozwoleń eksportowych, a wiele krajów nie chce wpuszczać nowych dostawców na swoje rynki wewnętrzne - mówi Barbara Woźniak

- Singapur natomiast był trochę do tego zmuszony, ponieważ jako niewielki kraj, który jest zależny od importu, współpracował z Malezja, a ta w czasie pandemii sama miała wewnętrzne problemy i nie mogła dostarczać do Singapuru. Dlatego Singapur otworzył się na inne destynacje i udało nam się wejść na ten rynek - podsumowuje Barbara Woźniak.

Oprac. na podstawie fragm. debaty Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości. Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

