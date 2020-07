Fermy Woźniak: Warto kupować jaja z zarejestrowanych hodowli

Jaja kurze to wartościowy, łatwo dostępny i tani składnik diety. Eksperci ds. żywienia są zgodni co do dostarczanych przez jaja cennych substancji odżywczych tj.: pełnowartościowe białko, witaminy, żelazo, kwas foliowy, cholina oraz luteina. Badania dowodzą wpływu częstego spożywania jaj na niewystępowanie lub zatrzymanie rozwoju wielu cywilizacyjnych chorób m.in. cukrzycy, nadciśnienia, otyłości. Ponadto jaja są niezwykle ważnym elementem diety przy chorobach nowotworowych. Dlaczego zatem wokół jaj narosło tyle mitów dotyczących ilości spożycia, podnoszenia cholesterolu czy wywoływania silnych alergii?

Jak podaje International Egg Commission, Polacy spożywają średnio ok. 140 jaj rocznie. To jeden z najniższych wyników wśród krajów europejskich, gdyż Niemcy zjadają ich 235, Francuzi 213, a Włosi - 208. Najwięcej jaj konsumują Meksykanie, średnio 368 sztuk rocznie na osobę. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że można jeść około 10 jaj tygodniowo, średnio 1-2 jaja dziennie. Nie oznacza to jednak, że osoby jedzące więcej jaj narażają swoje zdrowie, wręcz przeciwnie, jeśli organizm pozytywnie reaguje na taką dietę, to warto ją kontynuować.

- Dzisiaj dysponujemy światowymi badaniami naukowymi, które jasno potwierdzają, że nie ma związku między systemem utrzymania kur a wartością odżywczą jaja czy smakiem. Ten aspekt wpływa jedynie na cenę końcową produktu. Warto zwracać uwagę, by kupować jaja z produkcji zarejestrowanej przez Inspekcję Weterynaryjną, gdyż jest to potwierdzenie, że kury żyją w środowisku o parametrach zgodnych z prawem, karmione są dopuszczoną paszą, a ich jaja są bezpieczne dla konsumentów. Jednak należy dodać, że o ile sposób chowu nie ma wpływu na smak jaja, o tyle pasza jest tu kluczowa. Kury karmione mieszanką o wysokiej klasie, dostarczającą im wszelkich niezbędnych składników chętnie znoszą jaja, a ich smak jest wyjątkowy. To do konsumenta należy wybór, jakiego dokona przed sklepową półką i czy wybierze jaja oznaczone jako 0, 1, 2 czy 3 - mówi Barbara Woźniak, Prezes firmy Ovotek i Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, właściciela marki Zdrovo.

W latach 60. zaczęto mówić, że jaja w nadmiarze szkodzą. Ten mit pokutuje do dzisiaj i nadal część konsumentów, a co gorsza lekarzy, powiela to nieprawdziwe stanowisko. Nadmiar został sprecyzowany, jako 2 sztuki jaj tygodniowo dla dorosłego człowieka. Wszystkiemu był winny zawarty w jajkach cholesterol, któremu przypisano negatywne działanie — osadzanie się na ściankach naczyń krwionośnych i doprowadzanie przez to do zawałów serca.