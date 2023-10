Fiaskiem zakończyły się negocjacje ws. umowy handlowej między Unią Europejską i Australią. Kością niezgody okazał się brak zgody UE na otwarcie swojego rynku na australijską żywność, m.in. wołowinę.

Fiaskiem zakończyły się negocjacje ws. umowy handlowej między Unią Europejską i Australią. fot. unsplash

Fiasko rozmów przedstawicieli UE i Australii

Rozmowy w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Australią trwały od 2018 roku. Australijczycy mocno naciskali UE na otwarcie rynku wspólnotowego m.in. na wołowinę i baraninę. Bruksela nie zgodziła się jednak na ten krok, który mógłby poważnie zagrozić europejskiemu sektorowi wołowemu.

Australijski minister rolnictwa Murray Watt potwierdził, że negocjatorzy UE nie ustąpili podczas ostatniej rundy rozmów, która odbyła się w Japonii.

„Niestety po prostu nie udało nam się uzyskać wymaganego ruchu ze strony UE” – powiedział stacji ABC.

W ocenie australijskiego polityka, jest mało prawdopodobne, aby obie strony ponownie usiały do negocjacji, przynajmniej do 2025 roku.

KE gotowa na kolejne negocjacje z Australią

Komisja Europejska w oficjalnym stanowisku deklaruje, że jest gotowa kontynuować negocjacje z Australią, ale, jak stwierdził rzecznik KE, Australia „ponownie przedstawiła żądania rolne, które nie odzwierciedlały niedawnych negocjacji”.

Kwestia otwarcia rynku unijnego na produkty rolno-spożywcze z Australią była główną osią sporu obu stron. Nie chodziło tylko o mięso, ale także m.in. cukier i nabiał.

Unii Europejskiej zależało z kolei na dostępie do bogatych australijskich złóż „minerałów krytycznych”, co pozwoliłoby zmniejszyć zależność od Rosji i Chin. Chińska ekspansja ekonomiczna to także duży problem dla Australii.

W lipcu obu stronom nie udało się osiągnąć porozumienia podczas rozmów w Brukseli, a Australia stwierdziła, że ​​nie ma zagwarantowanego „znaczącego” dostępu do europejskiego rynku swoich produktów rolnych.

