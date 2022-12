Produkty od Skłodowskich są doceniane szczególnie na francuskim rynku w kanale gastronomicznym. Firma działa w myśl zasady: „100% wołowiny, 0% kompromisów” bazując na wielopokoleniowym doświadczeniu.

W nadchodzących miesiącach chce dotrzeć do nowych klientów we Francji oraz wejść na lokalnyrynek B2B i B2C z mrożonymi burgerami premium. Kuźniar Media wygrało przetarg na obsługę Skłodowskich.

- Rodzinność i bezkompromisowe podejście do jakości to wartości, którymi kierujemy się na co dzień. Dlatego, kiedy zaczęliśmy szukać partnera do stworzenia strategii i poprowadzenia komunikacji naszej marki, zwracaliśmy uwagę na kilka kluczowych dla nas czynników: profesjonalizm, wspólne wartości, porozumienie, zaufanie. W budowaniu świadomości marki Skłodowscy jesteśmy na początku drogi i potrzebowaliśmy kogoś, kto nas w niej wesprze - mówi Bartosz Ponikło szef marketingu Skłodowscy.