- Hodowla owadów jest zdecydowanie mniej skomplikowana i bardziej transparentna niż hodowla zwierząt tradycyjnych. Co ważne, wszelkie farmy muszą spełniać restrykcyjne wymogi unijne - mówią twórcy polskiej marki FoodBugs.

FoodBugs: Farmy owadów muszą spełniać restrykcyjne wymogi unijne; fot. mat. pras,

Jadalne owady: Zmiany prawne

Jadalne owady to dziś gorący temat branży spożywczej. Jak decyzja Komisji Europejskiej o wprowadzeniu do sprzedaży produktów zawierających mąkę ze świerszczy wpłynęła na zainteresowanie żywnością z owadów i na Waszą sprzedaż?

FoodBugs: Zdecydowanie widzimy pozytywny wpływ na zainteresowanie naszymi produktami, zarówno pod kątem sprzedaży w sklepie internetowym, jak i zainteresowanie innych firm, głównie z branży HoReCa. Jak z każdą nowością, rozumiemy obawy konsumentów co do nowej kategorii żywności, ale jesteśmy pewni że właśnie dzięki edukacji w tym zakresie coraz więcej Polaków będzie przekonywało się do żywności z owadów jadalnych.

Produkty z owadów w sieciach handlowych

Czy sieci handlowe są zainteresowane produktami z owadów? Jaki mają wpływ na popularyzację takiej żywności?

Już teraz, stopniowo wprowadzamy nasze produkty do pierwszych sieci handlowych i są dostępne w jednej z nich. Cieszy nas coraz większa otwartość takich firm, ponieważ uważamy, że jest to nieodzowny element budowania świadomości i edukacji o korzyściach płynących z włączenia do diety żywności z owadów. Dużo chętniej konsumenci będą próbować naszych przekąsek, gdy będą dostępne w każdym większym sklepie stacjonarnym.

Czy mąka z owadów będzie dosypywana do produktów?

Część osób obawia się, że mąka z owadów będzie teraz masowo dosypywana do produktów. Czy takie obawy są zasadne?

Jest to jeden z największych mitów, które możemy znaleźć w internecie. Oczywiście takie zagrożenie nie istnieje. Po pierwsze wynika to z tego, że każdy dodatek mąki ze świerszczy musi być wyraźnie oznaczony, a poza tym muszą być zaznaczone alergeny, w tym przypadku mowa o alergii na mięczaki, skorupiaki i roztocza. Jeśli ktoś ma taką alergię, powinien unikać tego typu produktów, ponieważ istnieje ryzyko, że mogą mieć też reakcję alergiczną na owady. Druga sprawa to taka, że mąka z owadów jest produktem wielokrotnie droższym niż tradycyjna mąka, dlatego z perspektywy biznesowej, nie byłoby opłacalne jej masowe dodawanie do produktów.

Owady: Strach przed chityną

Przeciwnicy żywności z owadów straszą chityną i chorobami. Czy jest się czego bać?

To kolejny mit, zdecydowanie nie ma się czego bać. Poza wyżej wymienionymi osobami, mającymi alergie na roztocza etc, to nie istnieją żadne przeciwskazania w kontekście spożywania owadów. Sama hodowla jest zdecydowanie mniej skomplikowana i bardziej transparentna niż hodowla zwierząt tradycyjnych. Co ważne, wszelkie farmy muszą spełniać restrykcyjne wymogi unijne. Jeżeli chodzi o chitynę, to faktem jest że nie jest trawiona przez ludzki organizm, jest metabolizowana w całości, co oznacza, że jest w całości wydalana z organizmu. Co z kolei oznacza że nie odkłada się w organizmie. Jak między innymi wykazała EPA (amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) – jest nietoksyczna, a tym samym całkowicie bezpieczna dla środowiska, zwierząt oraz ludzi.

Czy hodowle owadów są nadzorowane?

Jakie wymogi trzeba spełnić?

Tak, hodowle są nadzorowane zarówno przez organy unijne jak i krajowe organy ds. bezpieczeństwa żywności. Wytycznych jest sporo, natomiast jednym z nich jest to, że owady przeznaczone do stosowania w żywności dla ludzi można karmić wyłącznie materią pochodzenia roślinnego. Te restrykcyjne zasady mają na celu wyeliminowanie ryzyka dostania się do ludzkiego łańcucha pokarmowego szkodliwych patogenów i pasożytów.

Farmy owadów w Polsce

Jak wygląda rynek produkcji żywności z owadów w Polsce? Czy możemy być potęgą w produkcji "owadziny"?

Na ten moment nie mamy żadnej farmy w Polsce, która zajmowałaby się hodowlą owadów na cele spożywcze. Mamy kilka mniejszych i jedną dużą firmę zajmującą się hodowlą na cele paszowe. Wiem, że jest kilka projektów, które mają być rozwijane i myślę że w ciągu 1-2 lat taka pierwsza hodowla powstanie w naszym kraju. Rynek jest jeszcze niszowy, ale rośnie bardzo dynamicznie i myślę że mamy mocne argumenty w postaci wykwalifikowanej kadry naukowej oraz zaawansowanie technologiczne pozwalające myśleć, że możemy być w przyszłości potentatem w tym sektorze na rynku europejskim.

Ceny żywności z owadów

Co wpływa na cenę tego surowca i produktów?

Naturalnym jest że cena surowca będzie spadać, dzięki powstawaniu kolejnych farm, producentów oraz rosnącemu popytowi. Mamy cały czas do czynienia z małą skalą, co wpływa na wysokie koszta prowadzenia biznesu oraz jeszcze zbyt mało programów dofinansowania w tym zakresie. Myślę że ta sytuacja ulegnie poprawie w najbliższej przyszłości.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl