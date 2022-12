Patryk Krężelewski, członek zarządu Foodmakers z Grupy Mróz był uczestnikiem debaty "Fabryka 4.0 – zautomatyzowana, zrobotyzowana, cyfrowa, ekologiczna" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Jak wskazał, najważniejszą rzeczą dla Foodmakers jest jak najszybsze odpowiadanie na potrzeby klientów - sieci handlowych.

- Kilkanaście lat temu nie stawiano aż takiego dużego nacisku na jakość produktu i warunki produkcji. Dzisiaj to bardzo mocno się zmienia. Covid-19 pokazał, że jakość produkcji i warunki są bardzo ważne w utrzymaniu dostaw. My największe przemiany z kręgu fabryki 4.0 w naszej grupie możemy zaobserwować w najnowszym projekcie fabryki dań convenience Foodmakers. Od momentu kiedy klient składa zamówienie do dostawy wszystko odbywa się bezobsługowo - w ciągu 24 godzin od zamówienia jesteśmy w stanie bez udziału człowieka dostarczyć towar - dodał.