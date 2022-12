Jaki był 2022 rok dla Foodmakers? Patryk Krężelewski, członek zarządu Foodmakers z Grupy Mróz wskazuje w rozmowie z Portalem Spożywczym, że po dwóch latach pandemii Covid-19, z rokiem 2022 spółka wiązała bardzo duże nadzieje i plany.

- Spodziewaliśmy się powrotu do prowadzenia biznesu, który choć w 50% jest przewidywalny. Początek roku zapowiadał że jest to całkiem możliwe natomiast, jak wiemy, od końca lutego sytuacja diametralnie się zmieniła - mówi.

Nasz rozmówca wskazuje, że jeżeli chodzi o plany sprzedażowe Foodmakers ocenia mijający rok bardzo pozytywnie.

Krężelewski ma nadzieję, że w 2023 roku Foodmakers podwoi obroty.

- Z drugiej natomiast strony, muszę ocenić mijający rok jako bardzo trudny z uwagi na osiąganą rentowność. Ze swojej strony staraliśmy się dołożyć wszelkich starań żeby możliwie szybko niwelować negatywny wpływ ciągle rosnących kosztów, natomiast przy 20-proc. inflacji oraz braku przewidywalności i stabilności jest to zadanie karkołomne. Niestety, na ta sytuację mamy wpływ w bardzo ograniczonym zakresie oraz zdajemy sobie sprawę że dotyczy ona w takim samym zakresie praktycznie każdego przedsiębiorcy. Dlatego staramy się nie poddawać i realizujemy mimo wszystko wcześniej obrane cele - wskazuje.

Patryk Krężelewski dodaje, że Foodmakers obserwuje rosnące zainteresowanie konsumentów daniami gotowymi.

- Jeżeli chodzi o ilość czy różnorodność dostępnych w sklepach produktów, nadal bardzo daleko nam do takich krajów jak Wielka Brytania czy Francja natomiast przy obecnym tempie rozwoju tego segmentu myślę że jesteśmy w stanie im dorównać w perspektywie 5-7 lat. Naturalną sytuacją jest również to że w przypadku rozwijającego się segmentu rynku, rośnie również konkurencja, którą bacznie obserwujemy ale jesteśmy skupieni na swoich planach i zamierzeniach. W naszych produktach stawiamy niezmiennie na świeżość oraz jakość dlatego nie zamierzamy zmieniać naszej strategii sprzedażowej polegającej na produkcji dań z maksymalnie 10-12 dniowym terminem przydatności do spożycia, niestety ale obserwujemy wśród konkurencji niebezpieczny trend polegający na produkcji asortymentów poddawanych dodatkowej obróbce termicznej po zapakowaniu natomiast sprzedawanych jako "świeże" - mówi.